[특징주]스마트레이더시스템, LG이노텍 투자유치↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

3일 오전 9시 25분 기준 코스닥시장에서 스마트레이더시스템 주가는 전일 종가 대비 18.87% 오른 9700원을 기록하고 있다. 전날 이사회에서 LG이노텍을 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했기 때문으로 보인다.

전날 스마트레이더시스템은 운영자금 59억여 원을 조달하기 위해 보통주 80만여 주를 신주 발행키로 했다고 밝혔다. 제3자 배정 유상증자 대상으로 LG이노텍이 선정된 데 대해 회사는 "긴밀한 협력을 통해 혁신적인 사업 모델을 공동으로 추진하며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 극대화를 목표로 하는 신뢰할 수 있는 동반자"라며 "이번 제3자 배정 유상증자 대상자 선정은 단순한 투자자 유치 차원을 넘어, 당사의 중장기 비전 실현과 경쟁력 강화를 위하여 이사회에서 선정했다"고 공시했다.

이번 유상증자로 LG이노텍은 보통주 기준으로 지분 4.9%를 확보하게 된다. 신주 발행가액은 7326원이며, 납입일은 오는 12월 1일이다. 신주 상장예정일은 같은 달 16일이다.

스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난도의 실시간 레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물 인식 알고리즘 등을 갖춘 개발·제조사다. 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통해 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있다.





AD

스마트레이더시스템은 자율주행 차량 및 농기계, ADAS용 특수 차량, 사업장 사고 예방을 위한 특수 운반체 등 시장에서 한국, 미국, 유럽, 일본 등 업체들과 협력 중이다. 또한 드론 분야에서도 안티 드론 시장에 관련 제품을 수출 중이며, 배달용 및 농약 살포용 드론 제품에 적용될 레이다도 개발 중이다. 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 한국과 일본의 헬스케어 시장에도 진출했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>