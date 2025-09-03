[특징주]한국카본, 미국 진출 모멘텀에 9%대 강세…신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국카본이 미국 시장 진출 기대감에 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

3일 오전 9시16분 현재 한국카본은 전일 대비 3050원(9.59%) 오른 3만4850원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다.

북미 액화천연가스 운반선(LNGC) 수주를 통한 성장 기대감이 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 이날 SK증권은 한국카본에 대해 체질 개선 후 북미 LNGC 수주를 통해 장기 성장동력을 확보할 것으로 보고 목표주가를 기존 4만1000원에서 4만4000원으로 상향 조정했다.





AD

한승한 SK증권 연구원은 "한국신소재와의 합병 시너지 효과를 통한 체질 개선으로 향후 이익 개선세를 이어갈 것으로 전망됨에 따라 실적 추정치를 상향 조정했다"면서 "북미 LNGC 대규모 발주를 통한 수주잔고 레벨의 확대, 국내 조선사향으로 제한돼 있던 물량 확장 기대감, 그리고 미국 시장 진출 기대감 등 다수의 모멘텀을 통한 멀티플 확장이 예상되기에 이를 앞둔 시점에서 선제적 매수 타이밍"이라고 설명했다.

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>