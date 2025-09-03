"초선은 가만히 있어…아무것도 모르면서" 나경원 발언에 민주당 발끈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

검찰 개혁 계획서 채택 과정서 용어 두고 충돌

"초선은 가만히" "사과해"…난장판 된 법사위

2일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원 등이 추미애 위원장의 회의 진행 방식에 항의하며 더불어민주당 의원들과 언쟁하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

AD

"초선은 가만히 앉아 있어! 아무것도 모르면서, 앉아 있어!"

국회 법제사법위원회 야당 간사로 선임된 나경원 국민의힘 의원이 법사위에서 자신에게 항의하는 초선 이성윤 더불어민주당 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어"라고 말해 여권이 반발하고 있다.

2일 국회 법사위 전체회의에서 추미애 법사위원장이 '검찰 개혁 공청회 계획서 채택의 건'을 표결하려 하자, 나 의원 등 야당 위원들은 강력히 반발했다. 나 의원은 "'검찰 관련 공청회'라는 가치중립적 단어를 써야 한다"며 "국민의힘은 '검찰장악법' '검찰해체법'이라고 부른다. 검찰개혁법이라고 부르지 않는다"고 했다.

이에 추 위원장은 "나 의원이 보임돼 오셔서 마치 여기를 전투장처럼 여기시는 모양인데, 여기는 법안을 논의하는 자리"라고 나무랐다. 그럼에도 곽규택 국민의힘 의원 등이 위원장석 앞으로 몰려가 항의하자, 이성윤 의원은 자리에서 일어나 "들어가시라"고 말했다.

이를 들은 나 의원은 "초선은 가만히 앉아 있어. 아무것도 모르면서, 앉아 있어"라고 반말로 말했다. 이 의원은 이에 "뭐 하시는 겁니까 지금?"이라고 받아쳤고, 서영교 민주당 의원도 "말씀을 그렇게 하십니까"라며 항의하면서 장내가 소란스러워졌다.

2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 나경원 의원이 초선 이성윤 더불어민주당 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어"라고 말하고 있다. JTBC 보도화면 캡처

장경태 민주당 의원은 나 의원의 초선 발언을 '망언'이라고 비판했다. 장 의원은 "내란 앞잡이에 준하는 나 의원이 어떻게 법사위 간사냐. 간사 선임 자체에 반대한다"며 "초선 망언에 대해 사과하고, 간사를 하고 싶으면 내란 혐의 자수를 하고 어떻게 내란 모의를 했는지 낱낱이 밝혀야 한다"고 했다.

김기표 민주당 의원은 "5선 의원이나 되시니까 그런 말씀 하시나 보죠?"라며 "그런 말씀 속에 철저하게 배어 있는 그분의 권위주의를 본다"고 말했다. 김 의원은 "같은 동료 의원에게도 초선이니까 조용히 하라고 하는 사람이, 일반 국민들 대할 때 국민들에 대한 마음가짐은 어떻겠나 생각하면 참담하기 짝이 없다"고 했다.

박은정 조국혁신당 의원은 "회의 중 초선이면 조용히 하라는 그의 권위주의적 발상과 정신세계가 놀라울 따름"이라며 "민의의 중심 국회에서 마지막 '동물 국회'를 연출하는 데에 앞장섰다는 모 의원의 망발과 위세를 다시금 경험한 순간이기도 하다. 법사위 간사 자리보다 국민에 대한 사과와 반성이 먼저 아니냐"고 했다.





AD

한편 이날 법사위는 시작부터 나 의원의 간사 선임을 두고 한바탕 소란이 벌어졌다. 국민의힘은 나 의원의 법사위 간사 사보임 건을 안건으로 상정해야 한다고 주장했으나 민주당은 나 의원을 '내란 앞잡이'라 비난하며 간사 선임에 반대했다. 이에 국민의힘 법사위원들은 추 위원장 자리까지 다가가 항의했고, 이를 막기 위해 민주당 법사위원들까지 자리를 박차고 일어나 고성을 치면서 회의장은 아수라장이 됐다. 결국 간사 선임 안건이 회의 안건에 포함되지 않으면서 나 의원의 법사위 야당 간사 선임이 무산됐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>