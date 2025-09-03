이동환 고양시장, 도시재생·지방분권·경자구역 투자협의 英·獨 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 고양특례시(시장 이동환)는 도시재생, 지방분권, MICE 산업분야 역량 강화를 위해 오는 4일부터 7일까지 대한민국대도시협의회(회장 이강덕 포항시장)가 주관하는 국외연수 일정으로 영국 런던과 독일 베를린에 방문한다고 3일 밝혔다.

이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이번 국외연수는 지난 2일부터 7일까지 7일간 일정으로 진행되며 이강덕 협의회 회장(포항시장), 이상일 용인특례시장, 김병수 김포시장이 참여하며 이동환 시장은 고양시의회 본회의 출석으로 하루 늦게 출국해 4일 영국 런던 공식 일정부터 함께한다.

4일에는 도시재생 전문가로 알려진 런던시티대 김정후 교수와 함께 런던의 대표적인 도시재생 지역인 킹스 크로스, 그래너리 스퀘어, 테이트 모던 등을 방문 낙후된 도시 인프라의 활성화 방안을 모색한다.

5일에는 독일 베를린으로 이동해 독일도시협의회, 독일연방 상원 의회, 주 독일 대사관 등을 잇달아 방문하고 각 기관 대표와의 면담을 통해 지방분권과 정책협력 방안에 대한 심도있는 논의를 이어갈 예정이다.

또한 독일 베를린에서 열리는 국제가전박람회(IFA)도 참관한다. IFA는 미국 라스베이거스에서 열리는 소비자가전전시회(CES), 스페인 바르셀로나의 모바일월드콩그레스(MWC)와 함께 세계 3대 IT·가전 박람회로 꼽히는 국제행사다. 시는 이번 박람회에서 글로벌 마이스(MICE) 산업의 운영 노하우와 최신 디지털 산업 동향을 파악하고, 관계자 간담회를 통해 킨텍스 중심의 컨벤션 산업 경쟁력을 강화할 방침이다.

이어 이동환 시장은 8~9일 독일 드레스덴으로 이동해 글로벌 기업과 협력 확대와 투자유치 기반 강화에 나선다.

드레스덴은 유럽 내 대표적인 반도체 및 첨단산업 클러스터인 '실리콘 작센(Silicon Saxony)'의 중심지로, 글로벌 기업과 연구기관이 밀집해 있어 경제자유구역 발전 방향과 밀접하게 연계되는 도시다.

고양특례시는 반도체 분야 협력 확대를 최우선 과제로 삼고 글로벌 반도체 기업 'NXP 반도체 독일법인'과 반도체 위탁생산 전문 기업 '글로벌 파운드리'를 비롯해 현지 첨단기업 '칩메트릭스'에 차례로 방문하고 '나노텍 디지털' 관계자와도 면담을 가질 예정이다.

고양 경제자유구역 내 투자 가능성을 비롯해 글로벌 공급망 구축, 반도체·나노소재 분야 연구개발 협력 방안을 중점 논의하고, '글로벌 파운드리'의 친환경·스마트 제조·탄소중립 사례를 공유받아 협력·투자 방안으로 발전시킬 예정이다.





바이오 분야에서도 협력 논의가 이어진다. '폰 아르덴네 응용의학 연구소'를 방문해 바이오·정밀의료 클러스터 조성 가능성을 모색한다. 아울러 주한 명예영사 홀렌더스와 만나 독일 드레스덴의 첨단산업 육성 전략과 투자 촉진 방안을 청취하고, 산학연 협력도 논의한다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

