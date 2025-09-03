영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미사용분 재배포, 1인 2매 자동 지급

정부가 영화 관람료 6000원 할인권을 다시 배포한다.

서울의 한 영화관에서 시민들이 영화를 예약하고 있다. 연합뉴스

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 8일 오전 10시부터 CGV·롯데시네마·메가박스·씨네큐 누리집과 애플리케이션을 통해 잔여 할인권 188만 장을 제공한다고 3일 밝혔다. 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등도 별도로 참여한다.

이번 조치는 7월 25일부터 9월 2일까지 사용되지 않은 할인권을 다시 풀어내는 것이다. 배포 방식은 달라진다. 영화관별 온라인 회원 쿠폰함에 1인 2매씩 자동 지급하고, 결제 시 선착순으로 적용한다. 수량이 소진되면 미사용 쿠폰은 자동 소멸한다.

문체부는 예매 절차가 익숙하지 않은 관객을 위해 종합 안내 창구를 운영한다.





문체부에 따르면 1차 배포 기간 영화관 일평균 관객 수는 약 43만5000명으로, 올해 1~7월 평균의 1.8배에 달했다. 문체부 관계자는 "영화 할인권이 한국 영화산업 회복의 불씨가 됐다"며 "관객 증가세가 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

