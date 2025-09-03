원주시, 6일 ‘제30회 원주사회복지대축제’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 원주시는 사회복지의 날(9월 7일)을 기념해 시가 주최하고 원주시사회복지협의회가 주관하는 '제30회 원주사회복지대축제'가 오는 6일 댄싱공연장 주차장 상설공연장에서 개최한다고 3일 밝혔다.

원주시청 전경. 원주시 제공

앞서 지난 7월에는 사전 행사로 '미소만개 프로젝트-뚜껑 줍줍 챌린지'가 성황리에 진행되며 축제 분위기를 고조시켰다. 이 챌린지는 취약계층 치과 치료비용 지원사업 관련 모금 활동과 연계한 폐플라스틱 뚜껑 수거 활동으로, 올바른 분리배출 문화 정착과 탄소배출 절감, 지역사회 환경 개선에 기여했다.

행사 당일 오후 2시에는 제26회 사회복지의 날 기념식이 열리며 지역 주민 삶의 질 향상을 위해 헌신해 온 사회복지 유공자 31명에게 표창패가 수여될 예정이다.

이와 함께 부대행사로는 어린이복지 사생대회, 천사가요제, 사회복지박람회, 플리마켓 등 다양한 프로그램이 마련돼, 방문객들에게 풍성한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리를 제공할 계획이다.





원강수 원주시장은 "사회복지 현장에서 지역복지 증진을 위해 힘써주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "모두가 함께 어우러지는 이번 축제가 사회복지의 소중함을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





