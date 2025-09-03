[뉴욕증시]관세 위법 판결·국채 금리 상승에 일제 하락…30년물 5% 눈앞

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원, IEEPA 근거 상호관세 위법 판결

美 정부, 관세 환급 가능성…재정 우려 증폭

9월 증시, 역사적 부진 징크스도 투심 위축

오는 5일 발표될 고용보고서 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 9월 첫 거래일인 2일(현지시간) 일제히 하락했다. 도널드 트럼프 미 대통령의 상호관세 정책이 위법 판결을 받으면서 재정 불안 우려가 확산됐고, 그 여파로 국채 금리가 상승하며 증시에 부담을 줬다. 특히 미 국채 30년물 금리는 5%에 육박했다. 여기에 9월이 전통적으로 부진한 시기란 점까지 더해지며 투자심리를 짓눌렀고, 기술주가 큰 폭으로 떨어졌다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 249.07포인트(0.55%) 하락한 4만5295.81에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 44.72포인트(0.69%) 내린 6415.54, 기술주 중심의 나스닥지수는 175.922포인트(0.82%) 미끄러진 2만1279.63에 거래를 마쳤다.

미 연방순회항소법원의 상호관세 위법 판결이 증시 하락의 트리거가 됐다. 법원은 지난달 29일 7대4 의견으로 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 전 세계에 부과한 상호관세가 법 위반이라고 결정했다. 이후 트럼프 행정부가 관세를 환급해야 할 가능성이 부각되면서 재정 부담 확대 우려가 증폭됐다. 다만 트럼프 대통령이 상고 방침을 밝힌 만큼 최종 결정은 대법원이 내릴 전망이다.

국채 시장은 즉각 반응했다. 미 정부가 수입업체에 관세를 환급할 경우 국채 발행이 늘어나 금리가 뛸 것이란 전망이 장단기물 금리를 모두 끌어올렸다. 현재 30년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 보다 5bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 4.96%로 5%에 육박하고 있다. 10년물 금리는 2bp 오른 4.27%, 2년물 금리는 2bp 상승한 3.64% 수준에서 움직이는 중이다. 개장 직후보다는 상승폭이 줄었지만 여전히 오름세다.

야데니 리서치의 에드 야데니 사장 겸 최고투자전략가는 "관세 수입으로 연방 재정적자가 상당히 줄어들 것이란 기대가 사라진다면 채권 자경단이 다시 행동에 나설 수 있다"고 분석했다. 이번 판결로 정부와 중앙은행의 재정·통화정책에 문제가 발생할 경우 국채를 매도해 징벌하는 채권 자경단이 움직이고 국채 시장이 다시 요동칠 수 있다는 전망이다.

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트의 로스 메이필드 투자 전략가는 CNBC 인터뷰에서 "30년 만기 국채 금리가 5%에 가깝다는 건 의심의 여지 없는 역풍"이라며 "주가가 상당히 고평가된 가격에서 거래되고 있는 주식 시장에 (이 같은 국채 금리는) 앞으로도 계속 골칫거리가 될 수 있다"고 말했다.

증시가 이미 큰 폭으로 오른 데다, 9월이 전통적으로 부진한 달이란 계절적 요인도 증시에 부담이 되고 있다. S&P500지수는 9월 평균적으로 지난 5년간 4.2%, 지난 10년간 2% 넘게 하락한 것으로 집계됐다.

투자자들은 이번 주 잇달아 발표 예정인 고용 지표를 주목하고 있다. 핵심은 오는 5일 미 노동부가 공개하는 8월 고용보고서다. 블룸버그 통신 집계에 따르면 지난달 비농업 신규 고용은 7만5000건 증가할 것으로 예상된다. 이는 7월(7만3000건)보다 소폭 늘어난 수치지만 넉 달 연속 10만명을 밑돌아 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시인 2020년 이후 가장 부진한 흐름을 나타낼 것으로 보인다. 실업률은 7월 4.2%에서 8월 4.3%로 상승할 전망이다.

이에 앞서 3일에는 노동부의 7월 구인·이직보고서(JOLTs)가, 4일에는 8월 ADP 민간 고용과 주간 신규 실업수당 청구건수가 발표된다. 미 연방준비제도(Fed)의 경기 진단을 담은 베이지북은 3일 공개될 예정이다.





종목별로는 기술주 약세가 두드러졌다. 엔비디아는 1.97% 내렸다. TSMC는 중국 내 공장에 대한 미국의 장비 반입 불허 소식이 나온 후 1.07% 하락했다. 애플은 1.04% 떨어졌고 마이크로소프트(MS)와 테슬라는 각각 0.31%, 1.34%씩 미끄러졌다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

