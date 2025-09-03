자산운용사, 2분기 운용자산 1800조…"증시 활황에 실적도 개선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당기순이익 8555억원…전분기 대비 92.5%↑

금감원 '2025년 2분기 자산운용회사 영업실적' 발표

올해 2분기 자산운용사의 운용자산이 1800조에 달하는 것으로 나타났다. 증시 활황 등으로 인해 실적도 큰 폭으로 개선됐다.

3일 금융감독원이 발표한 '2025년 2분기 자산운용회사 영업실적(잠정)'에 따르면 올해 2분기 자산운용사(500곳)의 운용자산은 1799조4000억원으로 3월말 1730조2000억원 대비 69조2000억원(4.0%) 증가했다.

펀드 수탁고는 1168조7000억원으로 5.6% 증가했다. 공모펀드 수탁고는 490조8000억원으로 41조1000억원(9.1%), 사모펀드 수탁고도 490조8000억원을 기록하며 21조1000억원(3.2%) 증가했다. 투자일임계약고도 630조7000억원으로 1.1% 증가했다.

자산운용사의 당기순이익은 8555억원으로 전분기 대비 4110억(92.5%) 늘었다. 영업수익은 1조6312억원으로 수수료수익, 증권투자손익 증가 등으로 인해 2674억원(19.6%) 증가했다. 자기자본이익률(ROE)은 20.6%로 전분기 대비 9.6%P 증가했다.

자산운용사 493사 중 흑자를 기록한 곳은 총 299사였으며 194사는 적자였다. 적자 회사 비율은 39.4%다. 전분기 대비 14.9%P 줄었다. 사모운용사 415사는 전분기 60.5%인 253사가 적자였다. 하지만 2분기에는 적자회사가 178사로 줄면서 적자 비중도 42.9%로 낮아졌다.

자산운용사의 2분기 수수료 수익은 1조2060억원으로 전분기 대비 1572억원(15.0%) 증가했다. 전년 동기 대비로도 1218억(11.2%) 늘었다.

펀드 관련 수수료는 9991억원으로 전분기 대비 1337억원(15.4%), 전년 동기 대비로도 1010억원(11.2%) 증가했다. 일임자문수수료도 2069억원으로 전분기 대비 235억원(12.8%), 전년 동기 대비로도 208억원(12.6%) 늘었다.

증권투자손익은 2883억원으로 전분기 대비 2101억원(287.2%), 전년 동기 대비 1931억원(214.1%) 증가했다. 판관비는 7634억원으로 전분기 대비 207억원(2.8%), 전년 동기 대비로도 702억원(10.1%) 증가했다.





금감원은 "운용자산 규모가 증가하고 증권투자수익도 증가해 수익성이 대폭 개선되고 적자회사 비중도 현저히 감소했다"며 "대내외 주가지수 상승과 정부 정책에 대한 기대감 등에 따른 자본시장 자금 유입에 주로 기인한다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

