서울시, 자금 조달 막힌 정비사업에 53억원 융자 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 미집행 53억 재지원 통해사업 활성화

"정비사업 활성화 위해 공공 지원 강화"

AD

서울시가 건설경기 침체로 자금 조달에 어려움을 겪는 정비사업 추진위원회 및 조합에 총 53억원 규모 정비사업 융자금을 지원한다.

3일 시에 따르면 올해 상반기 240억원 융자 결정 이후 포기 또는 탈락으로 집행되지 못한 53억원을 공모방식으로 재지원하는 방식이다. 상반기 신청하지 못했거나 추가 자금이 필요한 구역에 실질적인 도움을 주겠다는 방침이다.

앞서 상반기에는 43개 구역에서 680억원을 신청했으며, 심사를 거쳐 42개 구역에 총 240억원(구역당 약 1~8억원)이 지원 결정됐다.

정비사업은 노후 주택과 주거환경을 개선하는 중요한 정책 수단이다. 시는 사업 활성화를 위해 2008년부터 공공자금을 활용한 융자금 지원제도를 시행했다. 올해 7월까지 총 3300억원이 지원됐다.

추진위원회와 조합은 시로부터 지원받은 융자금을 정비사업 추진을 위한 각종 용역비, 총회비 등 사업비와 운영비로 사용할 수 있다. 재개발·재건축 사업 초기 단계에서 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있다.

융자 지원 대상은 주택정비형·도시정비형 재개발·재건축 조합과 추진위원회다. 자금차입 총회 의결 등 요건을 갖춰 신청할 수 있다. 대출 한도는 구역당 최대 75억원으로, 조합은 최대 60억원, 추진위원회는 15억원까지 지원받을 수 있다. 대출 금리는 신용대출 연 4.0%, 담보대출 연 2.5%다.

융자 조건은 5년 만기 원리금 일시 상환이지만 추진위원회는 시공자 선정 전까지, 조합은 준공인가 신청 전까지 1년 단위로 연장할 수 있다. 융자 지원을 희망하는 조합 또는 추진위원회는 이달 4일부터 26일까지 신청서와 구비서류를 첨부해 해당 자치구 정비사업 부서에 제출하면 된다.

시는 다음 달 중 구역별 추진 현황과 집행 계획 등을 심사해 융자 지원 대상과 금액을 결정한다. 이후 융자금 수탁·관리 기관인 주택도시보증공사(HUG)를 통해 다음 달부터 융자금이 지원될 예정이다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "융자금 지원은 자금난으로 사업이 지연되거나 중단될 위기에 처한 정비사업 구역에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 정비사업 활성화를 위해 공공 지원을 강화해 나가겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>