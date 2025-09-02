"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 서희건설 회장 이어 사위도 특검 출석(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 "이봉관 회장, 진술거부권 행사 안 해"

이 회장 자수서엔 "사위 인사 청탁하며 선물"

'양평고속도로 의혹' 국토부 서기관 압수수색

김건희 여사에게 '나토 목걸이'를 선물하며 인사를 청탁했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장에 이어 맏사위인 박성근 전 국무총리 비서실장이 2일 민중기 특별검사팀에 출석했다.

박성근 전 국무총리 비서실장, 특검 출석. 연합뉴스

박상진 특검보는 2일 정례 브리핑에서 "오전 10시 이 회장을 피의자 신분으로 소환하고, 오후 2시에는 그 사위인 박 전 비서실장을 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있다"고 밝혔다.

특검팀은 앞서 이 회장이 제출했던 자수서 내용을 중심으로 조사를 진행 중이다. 박 특검보는 "이 회장은 진술거부권을 행사하지 않고 말을 잘하고 있으며 진술 못 할 정도의 건강 상태는 아닌 것으로 들었다"고 말했다.

앞서 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용한 목걸이가 윤석열 전 대통령의 재산 신고에서 누락됐다는 의혹이 불거졌다. 공직자윤리법에 따르면 500만원이 넘는 장신구는 신고 대상인데, 해당 목걸이는 6200만원에 달함에도 재산 신고 목록에 올라 있지 않았다는 것이다.

김 여사는 20년 전 홍콩에서 구매한 가품이라고 주장했으나, 이 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물하며 검사 출신 박 전 비서실장이 공직에서 일할 기회를 달라는 취지의 인사 청탁을 했다고 자수서를 제출한 바 있다. 박 변호사는 실제 목걸이 전달 약 3개월 뒤 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐다.

'건진법사 청탁 의혹'도 수사 중인 특검팀은 핵심 피의자 전성배씨에 대해 오는 9일 구속기한 만료를 앞두고 최소 한 차례 정도 추가 소환할 방침이다. 이와 관련해 특검팀은 이날 오전 10시 박창욱 경북도지사를 피의자 신분으로 다시 소환해 조사에 나섰다. 박 도의원은 2022년 6월 지방선거 당시 전씨를 통해 국민의힘 지도부에게 공천을 청탁했다는 의혹을 받는다.

'양평고속道 노선변경' 국토부 서기관 2차 압수수색

아울러 특검팀은 이날 오전부터 '양평고속도로 노선 변경 의혹'과 관련해 당시 국토교통부 담당 실무자였던 서기관 김모씨에 대한 추가 압수수색도 진행 중이다.

특검팀이 22일 '양평고속도로 노선변경 의혹'과 관련해 양평군청 등에 대한 압수수색에 나섰다. 연합뉴스

박 특검보는 "양평고속도로 종점부 변경 의혹사건과 관련해 오늘 오전부터 국토교통부 김씨의 주거지 및 원주지방국토관리청 등 5곳에 대해 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔다.

특검팀은 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 의혹을 수사 중이다.

원희룡 전 국토교통부 장관 재임 당시 서울∼양평고속도로의 종점이 양평군 양서면이었던 원안을 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면으로 변경하는 것을 검토했다는 게 의혹의 핵심이다. 양평군수 출신인 김선교 국민의힘 의원은 김 여사 일가 땅이 있는 곳으로 고속도로 노선 변경을 요청한 당사자로 알려졌다. 원 전 장관은 논란이 일자 2023년 7월 사업을 백지화했다.





앞서 특검팀은 해당 의혹과 관련해 김 의원의 국회 사무실, 국토부 장관실과 한국도로공사 설계처, 양평고속도로 사업 당시 용역을 맡았던 동해종합기술공사와 경동엔지니어링 사무실 등을 압수수색했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

