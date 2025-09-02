대구 안경기업 13곳, 태국 방콕서 152만 달러 수출계약 성사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광원무역·마치 등 참여

"글로벌 시장서 경쟁력"



대구시 주최, 한국안광학산업진흥원 주관으로 '2025 대구 안경산업 무역사절단'이 지난 8월 27일부터 28일까지 태국 방콕을 방문해 안경 수주회를 개최했다.

이번 수주회에는 태국뿐 아니라 베트남, 말레이시아 등 인근국 바이어 43개사가 참가해 K-아이웨어를 직접 확인하고 구매 상담을 진행했다. 이 자리에서 308만 3000달러(약 43억원) 규모의 수출 상담을 벌여 152만 달러(약 21억원)의 계약이 성사될 것으로 예상된다. 특히 상담액의 절반이 실제 계약으로 이어지는 성과를 거두며, 지역 안경산업의 우수성과 글로벌 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

태국 방콕에서 열린 수출 상담장 모습

이번 수주회에는 지역의 대표 안경기업 13개사가 참가했다. 글라스오빠마틴, 광원무역, 마치, 베르디아이웨어 , ㈜어반아이웨어, ㈜옵티션찰리피플, ㈜제이에스아이웨어, ㈜팬텀옵티칼, ㈜휴브아이웨어, 파이브스타(주) , 포에버패션옵티칼(주), 한신광학, 투페이스옵티칼의 대표 및 마케팅 담당자들이 태국을 비롯한 동남아 주요국 바이어들과 1대1 비즈니스 상담을 진행했다. 이 과정에서 직접 계약성사가 이뤄진 동남아지역에서 한국 안경의 확장 가능성을 확인했다.

한편, 안광학산업진흥원은 태국안경사협회(TOA), 태국검안사협회(OAT), 대형 유통기업 비전벤처스(Vision Ventures)와 간담회를 갖고 한국 안경 제품의 우수성을 홍보했다. 이들을 내년 4월 개최 예정인 '2026 대구국제안경전(DIOPS)'에 공식 초청했으며, 이들 기관·기업은 방한 및 전시회 참관을 약속했다.

중국 원저우 전시회(WOF), 샤먼전시회(XMIOF) 관계자들도 이번 현장을 직접 참관하며 행사에 큰 관심을 보였다. 아울러 공동 마케팅, 참가기업 교류 등 구체적인 협력 방안을 제안하며 향후 협력을 강화해 나가기로 했다.

태국 대형 도매업체 M사 관계자는 "행사 현장에서 K-아이웨어 신제품을 직접 발주했다"며 "팬데믹 이후 경기 침체로 한국 제품의 유통이 어려웠으나, 이번 기회를 계기로 대구 안경 기업과의 협력을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

김종한 한국안광학산업진흥원장은 "대구 안경산업은 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다"며 "앞으로도 다양한 지원을 통해 지역 안경기업의 해외 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





한편 태국은 동남아시아에서 안경 수요가 지속적으로 증가하고 있는 핵심 시장으로, 대구시와 진흥원은 이번 성과가 침체된 지역 안경산업의 회복에 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.





구대선 기자

