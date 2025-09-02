인천시, '1천원 문화티켓' 10월 첫 시행…예술공연·K리그 관람

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시가 올해 10월을 '대시민 문화의 달'로 정하고 시민 5400명을 대상으로 '1천원 문화티켓' 사업을 시행한다.

'1천원 문화티켓'은 공연, 스포츠, 관광 등 다양한 문화 콘텐츠를 시민 누구나 1000원에 즐길 수 있도록 기획됐다. 특히 유아, 청소년, 북한이탈주민, 지역아동센터와 양육시설 아동 등 문화 소외계층을 위한 맞춤형 프로그램을 별도로 구성해 문화 향유의 문턱을 대폭 낮췄다.

행사는 ▲시립합창단 연주회와 어린이 명작무대, 시민의 날 음악회, 한국무용 등 예술공연 ▲K리그 축구 경기 관람 ▲시티투어버스·월미바다열차 탑승 등 3개 분야로 나눠 진행된다.

'1천원 문화티켓' 포스터. 인천시

AD

예술공연 분야는 일반시민, 아동, 청소년 등 2600명을 대상으로 하며 시립합창단 기획연주회, 어린이 명작무대 '산초와 돈키호테', 시민의 날 음악회, 한국무용 무대 등으로 구성됐다. 입장권은 오는 11일부터 온라인으로 예매할 수 있다.

K리그 축구 관람은 다음 달 26일 인천축구전용경기장에서 열리는 인천유나이티드와 경남 FC 경기로, 만 13∼18세 청소년 2000명을 대상으로 한다. 다음 달 22일부터 온라인 예매를 시작하며 청소년 전용 관람 구역이 마련된다.

이와 함께 북한이탈주민 300명에게 시티투어버스 1000원 이용 기회를 주고 지역아동센터·양육시설 아동 500명에게 월미바다열차 탑승 기회를 제공한다. 군·구와 해당 시설에서 참가 희망자를 사전에 취합하며 현장에서 본인 확인 후 탑승할 수 있다.

시는 올해 1천원 문화티켓을 시범운영하고, 내년부터 5월 가정의 달과 10월 시민의 날을 연계해 연간 두차례 정례적으로 시행할 계획이다.





AD

유정복 인천시장은 "문화의 문턱을 낮춰 시민이 문화, 체육, 관광 등 다양한 콘텐츠를 일상 속에서 1000원의 감동으로 누릴 수 있도록 했다"며 "시범운영을 통해 시민 만족도와 정책 효과를 분석한 뒤 내년부터 정례화하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>