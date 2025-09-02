유에이치 스위트, 오사카 난바에 2호점 오픈…일본 진출 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유에이치 스위트 난바 스테이션 더 스파

유에이치씨(UHC) 그룹의 호텔 브랜드 유에이치 스위트가 오사카에 2호점을 개관하며 일본 내 입지를 강화했다. 정식 명칭은 '유에이치 스위트 난바 스테이션 더 스파(UH SUITE NAMBA STATION THE SPA)'다.

이번 확장은 지난해 문을 연 난바 스테이션 1호점의 성공적인 운영을 바탕으로 추진됐다. 해당 지점은 평균 90% 이상의 객실 점유율을 기록하며 한·일 관광객 모두에게 꾸준한 인기를 입증했다.

오사카 1·2호점은 모두 도톤보리에서 도보 15분 거리에 위치하며, 난바파크스 등 대형 쇼핑몰과도 가까워 관광·쇼핑·휴식을 두루 즐길 수 있는 최적의 입지로 평가된다.

특히 2호점은 유에이치 스위트의 핵심 콘텐츠인 '프라이빗 자쿠지'를 설치해, 온천·료칸을 찾는 한국 관광객의 수요까지 만족시킬 것으로 기대된다. 전 객실이 4인실과 6인실로 구성돼 가족이나 친구와 함께하는 단체 여행에도 적합하다.

건물 1층에는 유럽풍 브런치 카페 '사운즈 오브 애플(Sounds of APPLE)'이 새롭게 입점한다. 유에이치씨 그룹의 자체 F&B 브랜드로, 서울 명동·강남 지점에 이어 첫 일본 진출이다.

난바 스테이션 2호점은 8월 28일 정식 영업을 시작했으며, 부킹닷컴 등 주요 숙박 플랫폼과 공식 브랜드 앱 '스테이션 바이 유에이치씨(STATION by UHC)'에도 등록을 완료했다.





한편, 유에이치씨 그룹은 지난해부터 보유 호텔 브랜드 확장에 속도를 내고 있다. 지난 4월에는 강남 도심에 유에이치 플랫(UH FLAT) 7호점을 선보였으며, 현재 유에이치 스위트 명동점 및 코엑스점의 확장 공사도 진행 중이다. 올 하반기에는 유에이치 컨티넨탈(UH CONTINENTAL)이 서울 시청 앞에 2번째 지점을 개관할 예정이다.





