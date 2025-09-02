이재명 대통령 "중대재해 과징금, 안전비용 곱하기 몇 배로 하자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 2일 중대재해처벌법상 안전 규정을 지키지 않았을 경우 배상금 범위를 늘리라고 주문했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하면서 "건설 현장 추락사고가 계속 발생하고 (있고), 조금만 조심하면 다 피할 수 있는 사고가 잦은데 이해가 안 된다"면서 "위험하면 위험 방지를 해야 할 것 아니냐"고 비판했다.

이 대통령은 "형사처벌보다 과징금이 훨씬 효과가 있다"며 "벌금은 해봤자 300만원, 500만원인데 아무 효과가 없다"고 지적했다. 그러면서 "(기업들이) 아끼는 안전 비용의 곱하기 몇 배로 (과징금을) 하자"고 강조했다.

또 이 대통령은 "중대 재해가 발생하면 징벌 배상하도록 돼 있는데, 실제로 했다는 소리를 들어본 적이 없다"며 "처벌 대상을 넓히면 반발이 심할 것 같고 배상 범위를 넓히는 것이 어떠냐"고 제안했다.

김영훈 고용노동부 장관은 법정 요건을 갖추지 않고 영업하다 사망사고가 발생할 경우 배상금을 매출액의 3%까지 하는 방안을 고려하고 있다고 보고했다.





한편 이 대통령은 정부의 단속과 제재가 기업 경기를 위축시킨다는 업계 불만에 대해 "그게 말이 되는 소리냐"면서 "불법과 비인권적 조건에서 건설·산업 경기를 활성화하면 되는 건가"라고 비판했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

