제주도, 해수욕장 시즌 끝나도 안전관리는 계속된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전요원 156명 28일까지 배치

구명조끼 착용·안전수칙 준수 당부

제주시 신흥리 해수욕장에서 많은 인파들이 물놀이를 즐기고 있다. 박창원 기자.

AD

제주특별자치도는 해수욕장 공식 폐장 이후에도 물놀이 안전관리를 강화한다. 최근 늦더위가 이어지면서 해수욕장, 하천, 연안 지역을 찾는 물놀이객이 많이 찾을 것으로 예상되기 때문이다.

제주도는 오는 28일까지 주요 물놀이 지역 40곳에 안전관리 요원 156명을 연장 배치한다고 2일 밝혔다. 해수욕장 12곳에 66명, 하천 9곳에 38명, 연안 지역 19곳에 52명을 투입해 현장 안전관리를 지속하고 사고 예방 활동을 이어갈 계획이다.

도가 주목하고 있는 것은 최근 증가하는 스노클링 관련 안전사고다. 올해 여름 물놀이 관련 사망사고 6건 중 3건이 스노클링 활동 중에 발생했다. 스노클링으로 인한 사망사고는 지난 7월 25일 곽지해수욕장을 시작으로, 지난달 20일 구좌읍 김녕리 세기알 포구, 같은 달 31일 성산일출봉 해안가에 이르기까지 한 달여 사이 연이어 발생했다.

주요 원인은 구명조끼 미착용, 안전 수칙 미준수, 안전 유영 구역 이탈 등으로 분석됐다. 스노클링은 조류, 파도, 수심, 체력 소모 등 위험 요인이 많아 초보자는 물론 숙련자에게도 주의가 필요하다.

이에 도는 지난 1일 해양경찰과 소방 등 유관기관과 긴급 안전대책 회의를 개최했다. 회의에서는 물놀이 및 스노클링 이용객에게 구명조끼 필수 착용 권고, 2인 1조 활동 원칙 준수, 장비 사전 점검 철저, 기상 상황 확인 후 입수, 음주 후 입수 금지 등 안전 수칙 준수를 강조했다.

이와 함께 사고 다발 지역에 안내 게시판과 현수막을 추가 설치하고, 위험 구간에 대한 출입 제한 조치를 시행할 방침이다. 또 현장 안전요원의 순찰 활동을 강화해 물놀이객에 대한 실시간 안전계도와 홍보를 지속 추진한다.

해경과 행정시는 자체 홈페이지, SNS 등을 활용해 다이빙·스노클링 안전 유의사항과 준수사항을 적극 홍보하고, 도민과 관광객이 스스로 물놀이 안전을 최우선으로 지킬 수 있도록 지속적으로 노력할 방침이다.





AD

조상범 안전건강실장은 "해수욕장이 공식 폐장됐지만, 늦더위로 물놀이객이 계속 유입되고 있어 안전관리에 만전을 기하고 있다"며 "특히 스노클링은 사고 발생 시 치명적인 결과를 초래할 수 있는 만큼 도민과 관광객 모두 안전수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>