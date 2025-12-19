나경원 "당심이 민심…당심 70% 변함없는 소신"

내주 경선 룰 논의 마무리
당심 확대 고수 시사
국민의힘 지방선거총괄기획단 위원장인 나경원 의원이 내년 지방선거 공천에서 '당원 투표 반영 비율 70% 상향안'을 고수할 것임을 시사했다.
나 의원은 19일 사회관계망서비스(SNS)에 "이번 지선 공천 시 당원 70% 이상 상향은 변함없는 소신"이라고 밝혔다.
이어 "당심 70% 이상 확대를 견지하지 않으면 가만있지 않겠다는 당원들의 강력한 항의가 많다"며 "온갖 어려움에도 묵묵히 당의 뒷바라지를 해왔는데, 가장 중요한 선거를 앞두고는 홀대받으니 그럴 수밖에"라고 적었다.
앞서 기획단은 지방선거 경선 룰을 기존 '당원 투표·일반국민 여론조사 각 50%'에서 '당원 투표 70%, 일반국민 여론조사 30%' 반영으로 변경하는 안을 추진하겠다고 밝혔다. 그러나 당내 반발이 커지자 국민 선거인단 도입 등 대안을 고려하기도 했다.
나 의원은 100만명에 육박한 책임당원을 거론하며 "나라가 걱정돼서 주머니 털어 당비 내고 가장 앞서 목소리 내는 국민들"이라며 "우리 당이 제일 가까이서 제일 먼저 경청하고 존중해야 할 국민"이라고 강조했다.
당심 비율을 확대해야 하는 이유로는 △당세 확장 △여당 당세가 세고 조직화된 강성 당원이 있는 현실에서 높은 역선택 위험 △오차범위 밖으로 빗나간 일반여론조사 △낮은 지방선거 투표율을 꼽았다.
그러면서 "투표율이 80%에 육박하는 대선과는 달리 봐야 한다"며 "당원 존중과 당력 결집 없이는 이 험난한 선거에서 민심을 담아내기 어렵다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
기획단은 다음 주 중 경선 규칙 논의를 마무리한 뒤 지도부에 자체 방안을 보고할 예정이다.
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>