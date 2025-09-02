전북도, '건축문화제' 숏폼 영상 공모전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 12일까지 접수…누구나 가능

전북도가 오는 11월 열리는 '제26회 전북특별자치도 건축문화제'를 앞두고 도민과 국민 누구나 참여할 수 있는 숏폼 영상 공모전을 연다.

2일 도에 따르면 이번 공모전은 전북의 건축과 조경이 지닌 아름다움과 가치를 짧은 영상 콘텐츠에 담아내 대중과의 소통을 넓히기 위해 마련됐다.

2025년 전북도 건축문화제 숏폼 공모전 포스터. 전북도 제공

공모 주제는 ▲'건축, 삶의 무대가 되다' ▲'초록빛 숨결, 건축에 물들다' 분야이다. 생활 속 건축물에서 펼쳐지는 생생한 풍경과 건축·조경이 어우러진 장면을 담아내며, 대상은 전북특별자치도 내 건축물로 제한된다.

참가 자격은 대한민국 국민 누구나 가능하며, 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 참여할 수 있다. 1인(팀)당 최대 두 작품까지 출품할 수 있으며, 응모자는 건축문화제 공식 홈페이지에서 참가신청서와 기획안 등을 내려받아 완성된 영상을 본인 SNS 계정(유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등)에 업로드한 후 서류와 함께 이메일로 제출하면 된다.

작품 접수는 오는 3일부터 10월 12일까지 40일간 진행된다. 이후 전문가 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 3점 등 총 5개 작품을 선정하며, 상장과 함께 총 210만원의 상금이 제공된다.

수상작은 오는 11월 18일부터 23일까지 열리는 건축문화제 기간 중 시상식과 전시를 통해 일반에 공개된다. 특히 올해 건축문화제는 숏폼 영상 공모전 외에도 체험 프로그램과 시민 참여형 행사로 다채롭게 꾸며지며, '하계올림픽 유치 붐업 특별부스'도 운영될 예정이다.





김형우 도 건설교통국장은 "숏폼 영상 공모전은 도민과 국민이 건축의 의미와 아름다움을 새롭게 발견하는 소중한 기회가 될 것이다"며 "짧은 영상 속에 담길 반짝이는 창의적 아이디어들이 건축문화제를 더욱 풍성하게 빛내줄 것을 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

