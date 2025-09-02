진주시, 제2회 추가경정예산 2조 530억원 편성

1회 추경 대비 5.8%, 1130억원 증액
소비쿠폰 호우피해 복구 등
시민 생활 안정 예산 중점 반
경남 진주시는 2025년도 제2회 추가경정 예산안을 2조 530억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 2일 밝혔다.
이번 추경 예산안은 1회 추경예산 1조 9400억원보다 1130억원(5.8%)이 증액된 것으로, 민생회복 소비쿠폰 등 정부 2회 추경 관련 사업, 국·도비 추가 및 변경사업, 호우 피해복구 관련 사업이 포함됐다.
회계별로는 일반회계가 1113억원 증가한 1조 7264억원, 특별회계가 17억원 증가한 3266억원으로, 지방교부세와 국·도비 보조금 등을 재원으로 했다.
세출예산안에 반영된 주요 사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 882억원 ▲어르신 스포츠 시설 이용료 지원사업 2억 5000만원을 신규 편성하고 ▲전기자동차 및 화물차 구입 보조금 27억 3500만원 ▲청년 월세 한시 특별지원 사업 23억 4000만원 ▲저탄소 그린사업단지 조성사업 18억원 ▲공립 전문과학관 건립 15억원 ▲진주사랑상품권 발행 14억 6000만원 ▲영유아보육료 지원 10억 4000만원 등을 증액 편성했다.
또한 지난 7월 호우피해 응급복구 및 이재민 구호를 위해 집행한 예비비 보충을 위해 재해·재난 목적 예비비를 30억원 증액 편성했으며, 시설복구 및 추가 피해 예방을 위한 사업비 12억 6000만원도 추가로 편성했다.
지금 뜨는 뉴스
시가 제출한 2025년도 제2회 추경 예산안은 오는 9일부터 16일까지 열리는 제268회 임시회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>