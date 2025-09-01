여주시, 창동지구 도시개발사업 환지계획 공람 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시는 창동지구 도시개발사업과 관련하여 환지계획에 대한 공람을 실시한다고 1일 밝혔다.

창동지구 도시개발사업은 수도권정비계획법에 따른 행위제한에 따라 대상지 일부(5만4552㎡)만 추진됐으나, 용인 반도체 클러스터 상생협약 일환으로 국토교통부와 협의가 이루어지면서 대상지 전체 면적(8만8614㎡)으로 사업이 추진되고 있다. 환지계획 공람 기간동안 토지 소유자가 환지 위치, 면적 등에 대해 다양한 의견을 제시하면 시에서는 주민 의견을 최대한 반영하여 환지예정지를 지정할 계획이라고 여주시에서는 밝혔다.





또한 환지계획 수립 절차와 병행하여 공사가 진행되고 있으며, 2027년 12월까지 사업을 완료할 예정이다. 사업 완료 시 계획인구 1192인, 522세대(공동주택 461세대, 단독주택 61세대) 규모로, 도로·녹지·어린이공원·노외주차장 등의 기반시설과 도시가스 및 전기 공급(지중)을 통하여 쾌적한 도시환경이 조성되고, 소양천과 연계된 보행동선이 구축되어 구시가지와 여주역 일대 신시가지를 잇는 가교의 공간이 만들어질 예정이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

