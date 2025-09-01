아프간 규모6 지진…“사망자 800명 넘어”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료진 등 급파…건물 매몰자 많아 사상자 증가할 듯

아프가니스탄 동부 지진으로 인한 사망자 수가 800명을 넘었다.

1일(현지시간) AFP 통신에 따르면 전날 오후 11시47분쯤 아프간 동부 낭가르하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6 지진으로 800명 넘게 숨지고 2500명가량이 다친 것으로 파악됐다. 이날 오후까지 사망자 수는 622명으로 알려졌지만, 구조 작업이 계속 진행되면서 사상자 수가 늘었다.

아프가니스탄 동부 낭가르하르주 잘랄라바드에서 발생한 지진으로 다친 한 소년이 1일 병원에서 치료받고 있다. AFP연합뉴스

자비훌라 무자히드 아프간 탈레반 정권 대변인은 수도 카불에서 열린 기자회견에서 사상자 대부분은 파키스탄과 국경을 접한 쿠나르주에서 발생했다고 전했다. 인근 낭가르하르주에선 12명이 숨지고 255명이 부상했다. 다만 무너진 건물에 매몰된 경우가 많아 실제 인명피해는 더 늘어날 전망이다.





미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이번 지진 진앙은 북위 34.51도, 동경 70.73도이며 지진 발생 깊이는 8㎞다. 아프간, 파키스탄, 인도로 이어지는 지대는 인도판과 유라시아판이 교차하는 지점이어서 지진이 자주 발생한다. 2023년 10월에도 아프간 서부 헤라트주에서 규모 6.3 강진이 발생해 2000여명이 숨지는 등 사상자 4500명이 발생했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

