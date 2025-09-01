'롯데 3세' 신유열 부사장, 지주 주식 4000여주 추가매입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)이 롯데지주 주식 4000여주를 추가 매입했다. 신 부사장은 신동빈 롯데그룹 회장의 장남이다.

1일 롯데지주는 신 부사장이 장내 매수를 통해 롯데지주 보통주 4168주를 매수했다고 공시했다. 취득단가는 주당 2만8832원이며, 총매입가는 약 1억000만원이다. 이번 매수로 신 부사장이 보유한 롯데지주 주식은 3만91주(0.03%)로 증가했다.

앞서 신 부사장은 지난해 6월 롯데지주 주식 7541주(0.01%)를 보유하고 있다고 처음 공시했는데, 그해 9월과 12월 각각 4255주, 4620주를 장내 매수해 지분율을 0.02%로 끌어올렸다. 지난 6월엔 9507주를 장내 매수한 데 이어 4000주 넘게 사들이는 등 꾸준히 지분을 매입하고 있다.





롯데지주 측은 신 부사장의 지분 매입에 대해 "기업가치 제고 및 책임 경영 차원"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

