한국GM, 8월 판매 34% 증가…수출 호조 지속

한국GM이 올해 8월 한 달 동안 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 34.7% 증가한 2만1059대를 판매했다고 1일 밝혔다.

완성차 기준으로 내수는 1207대로 전년비 25% 줄어든 반면, 수출은 1만9852대로 41% 늘었다.

특히 해외 시장에서 7월에 이어 2개월 연속 전년 동월 대비 판매 상승세를 이어갔다. 이 중 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)와 트레일블레이저(파생모델 포함)가 전년 동월 대비 각각 56.5%, 4.2% 증가한 1만5693대, 4159대 판매되며 실적 전반을 주도했다.

한국GM은 8월 한 달 간 내수 시장에서 총 1207대를 판매했으며, 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 993대 판매되며 실적을 리드했다.





구스타보 콜로시 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "9월에도 할부 프로그램, 현금 지원과 같은 폭넓은 고객 혜택을 제공하는 동시에, 다양한 마케팅 활동을 통해 국내 고객의 기대에 부응하겠다"고 말했다.

트랙스 크로스오버. 한국GM 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

