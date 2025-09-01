SCO서 연설한 푸틴 "우크라이나 전쟁 서방 개입 때문"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"근본 원인 제거해야만 위기 해결"

김정은 위원장과 회담 가능성도



블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁의 원인으로 '서방의 개입'을 지목하며 "근본 원인을 제거해야만 위기를 해결할 수 있다"고 주장했다.

TASS연합뉴스

1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 러시아 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상이사회 제25차 회의 연설에서 "우크라이나의 위기는 러시아의 공격 때문이 아니라, 키이우에서 서방이 주도한 쿠데타로부터 비롯됐다"고 말했다.

그는 "우크라이나 합의가 지속 가능하고 장기적으로 유지되려면 위기의 근본 원인이 제거돼야 한다"며 "안보 분야에서 공정한 균형이 회복돼야 한다"고 강조했다. 이어 "서방의 나토(NATO) 가입 추진은 러시아 안보에 대한 직접적 위협"이라고 주장했다.

푸틴 대통령은 지난달 15일 알래스카에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담도 언급하며 "양국 간 이해가 우크라이나 평화로 가는 길을 열었다"고 평가했다.

그는 SCO의 역할도 강조했다. 푸틴 대통령은 "SCO는 유라시아 전역의 협력과 상호 신뢰를 강화하는 데 중요한 기여를 하고 있다"며 "새로운 안정·안보·평화 시스템을 구축하기 위한 정치·사회·경제적 조건을 마련하고 있다"고 밝혔다. 또 "이 시스템은 시대에 뒤떨어진 유럽 중심주의 모델을 대체하고, 가능한 많은 국가의 이익을 반영해 진정한 균형을 맞출 것"이라며 "다른 국가의 안보를 희생시키면서 자국 안보를 보장하려는 시도도 막을 수 있을 것"이라고 말했다.

푸틴 대통령은 오는 11월 모스크바에서 SCO 회원국 정부수반 이사회를 열 계획이라며 "이번 회의에서 합의된 사항과 관련한 구체적 이행 방안을 논의할 것"이라고 덧붙였다.

전날 개막한 SCO 정상회의에는 시진핑 중국 국가주석, 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 반(反)서방 성향의 20여 개국 정상과 국제기구 관계자 10명이 참석했다.

중국중앙TV(CCTV)와 타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모디 총리, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 페제시키안 이란 대통령, 훈 마네트 캄보디아 총리, 샤르마 올리 네팔 총리 등과 양자 회담을 가질 예정이다.





또한 푸틴 대통령은 오는 3일 베이징에서 열리는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년(전승절 80주년)' 열병식을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 회담할 가능성도 제기된다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 타스통신에 "푸틴 대통령의 일정에 다른 회담과 대화가 포함될 수 있다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

