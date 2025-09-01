"낭떠러지 뛰어내릴 사람이 이긴다"…李대통령, 한미회담 취소까지 고려했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김용범 정책실장이 20일 용산 대통령실에서 기자간담회를 준비하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 순방 기간 한미 정상회담을 취소하는 초강수 방안까지 고려했던 것으로 알려졌다. 미국 측의 거듭된 합의문 서명 요구 등이 이어지자 이 대통령이 참모들에게 직접 회담이 결렬돼도 괜찮다는 지시를 내린 것이다.

1일 김용범 대통령실 정책실장은 매불쇼에 출연해 "미국은 정상회담을 계기로 어떻게든 우리를 (상호관세 협정문에) 사인하게 만들려고 압력을 가했다"면서 "이 대통령은 정상회담을 못 해도 괜찮으니 무리한 것은 사인할 수 없다고 했다"고 전했다. 김 정책실장에 따르면 이 대통령은 논의 중인 참모들에게 "낭떠러지에서 뛰어내릴 사람이 이긴다"고 말하며 한미 정상회담 취소까지 불사했다.

우리 정부는 미국 측의 상호관세율을 낮추기 위해 지난달 31일 3500억불 규모의 대미투자펀드를 제안했다. 양국은 큰 틀에서 합의를 이뤘지만, 세부 문안에 대해서는 아직 완전히 조율하지 못한 상태다. 한미 정상회담 전부터 미국 측은 빠르게 공동 합의문을 만들어 서명하길 희망했는데 이 대통령이 불리한 조건에 합의할 수 없다고 버틴 셈이다.

김 정책실장은 "일본에 갈 때만 해도 일본과만 (정상회담을) 하고 올 수 있겠다고 생각했다"면서 "그럴 만큼 긴박했다"고 말했다. 이어 "이 대통령이 국익이 제일 중요하므로 정상회담을 안 해도 된다고 말하니 (참모들이) 편하지 않으냐"면서 "살얼음판을 걷는 상황에서 정상회담이 열렸고 기대 이상의 성과를 냈다"고 강조했다.





AD

또 김 실장은 하워드 러트닉 미국 상무장관과의 회담 사진을 공개하며 "중간에 (분위기가) 험악해지고, 이러다 내가 정상회담을 망치는 것 아니냐 (걱정했다)"면서도 "후반에 가니 대한민국이 문제를 제기하는 게 무엇인지 이해했다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>