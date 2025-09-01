"화분 대량 구매하겠다"…소비자원 직원 사칭 사기 주의보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기관 직원인척 꽃집·화훼농원에 견적 요청

홍삼·매실원액 등 대리 결제 유도

소비자원, 관련 기관에 수사 의뢰

한국소비자원은 1일 기관 직원을 사칭하며 자영업자에게 접근해 판매물품 구매를 조건으로 다른 물품 결제를 대신하도록 유도하는 사기 피해가 잇달아 접수되고 있다며 소상공인들의 주의를 당부했다.

한국소비자원 직원을 사칭한 이가 사용한 명함. 직원 이름과 부서명, 전화 및 팩스 번호, 이메일 주소 등은 소비자원과 전혀 관련이 없는 내용임. 소비자원 제공

소비자원에 따르면 소비자원 직원 사칭자는 꽃집, 화훼농원 등에 전화해 "한국소비자원 직원인데 나무, 화분 등을 대량 구매하고 싶다"며 견적서를 요청했다. 소상공인들이 관심을 보이면 기관 상징(CI)과 누리집, 주소가 인쇄된 명함을 보내주며 호감을 산 뒤 물품구매 확약서를 작성하게 하거나 "홍삼, 매실원액 등을 대신 구입해 주면 추후 결제를 하겠다"며 대리 결제를 유도한 것으로 확인됐다.

소비자원 관계자는 "최근 어려운 경기를 틈타 소상공인들의 절박한 심리를 이용한 사기 행위가 끊이지 않는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "공공기관은 결코 물품 구매를 위해 대리 결제를 요구하지 않는다"며 선량한 소상공인이 피해를 입는 일이 없도록 구매대행 요구에 절대 응하지 말 것을 당부했다. 또 소비자원 직원인지 의심스럽다면 기관 대표번호로 확인할 것을 권고했다.





소비자원은 이러한 기관 직원 사칭 행위에 대해 관련 기관에 수사를 의뢰할 예정이다. 공공기관 사칭으로 경제적 피해를 입었다면 관할 경찰서에 즉시 신고할 것을 요청했다.





