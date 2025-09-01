300만원 지원 SOS 장학금 신청 접수…한국장학재단, 초중고 학생 1500명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국장학재단(이사장 배병일)과 교육부는 복권기금 꿈사다리 장학사업 SOS 장학금의 신청을 1일부터 25일까지 25일 간 받는다.

SOS 장학금은 기획재정부 복권기금을 재원으로 하고, 긴급한 위기 (보호자의 실직폐업, 질병, 재해 등)에 처한 학생이 흔들림없이 학업을 계속할 수 있도록 지원하는 국가장학제도이다.

장학생에게는 10개월 간 매월 30만원(총 300만원) 장학금을 지원하고, 심리검사와 1대1 전문가 심리상담 등의 마음건강 프로그램도 함께 지원한다.

특히, 올해는 경상 지역을 중심으로 한 산불 피해와 여름철 집중 호우 등의 재해에 대한 지원을 강화하기 위해 선발인원을 당초 1000명에서 1500명으로 확대했다.

또한, 선발대상도 당초 중학교 1학년부터 고등학생 3학년에서 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지로 확대했다.





배병일 한국장학재단 이사장은 "SOS 장학금이 어려움에 직면한 학생들에게 든든한 버팀목이 되어, 흔들림 없이 학업에 전념할 수 있는 기회가 되기를 바란다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

