금산 인삼, 독일 프랑크푸르트 박물관 강변축제서 호응

유럽 최대 문화축제 홍보 부스 운영…인삼제품 전시·판매 등 추진

사진=금산군 제공

금산 인삼이 독일 프랑크푸르트 박물관 강변축제서 현지 관람객의 발길을 사로잡았다.

금산군은 지난 8월 29일부터 31일까지 독일 프랑크푸르트에서 열린 박물관 강변축제에서 금산인삼을 알렸다.

유럽 최대 문화축제로 알려진 이 축제에서 군은 홍보 부스를 운영했으며 인삼 제품 전시·판매 및 체험 프로그램, 인삼 디저트 시식 등을 선보이며 큰 호응을 얻었다.

허창덕 금산 부군수를 단장으로 한 방문단은 방문 일정 중 홍보 부스를 운영하고 현지 스탭과 함께 금산을 알리는 데 집중했다.

이를 통해 케이(K)-푸드에 대한 뜨거운 관심 속에 금산인삼의 효능과 다양한 활용 가능성이 호평을 받았으며 독일 현지인뿐만 아니라 해외 관광객들의 뜨거운 관심을 받았다.

군은 이번 홍보부스 운영을 통해 금산인삼의 유럽 시장 진출 가능성을 확인하고 세계화 기반을 더욱 확고히 할 방침이다.

이에 앞서 8월 27일 군은 유럽 최대 아시아식품 유통사인 판아시아와 업무협약(MOU)을 체결하고 금산인삼의 홍보와 유통 확대를 위해 힘을 모으기로 했다.

사진=금산군 제공

판아시아는 금산인삼의 유럽진출을 위해 지금까지 총 7억 원 규모 금산인삼 제품을 유통했다.

이번 협약을 통해 양측은 공동 마케팅과 유통망 확대에 적극적으로 협력하며 판아시아는 향후 약 8만7000달러 규모 인삼주, 홍삼농축액 수입으로 금산인삼 유통 활성화에 기여할 계획이다.

이 외에도 금산군 방문단은 주 프랑크푸르트 대한민국 총영사관, 충남도 독일 사무소, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 프랑크푸르트 무역관, 한국농수산식품유통공사(aT) 독일지사 등을 찾아 해외 판로 개척과 글로벌 홍보 네트워크를 공고히 했다.





허창덕 부군수는 "이번 축제 참가와 기관 방문을 통해 금산인삼의 유럽 시장 진출 가능성과 브랜드 인지도를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 금산세계인삼축제와 연계한 글로벌 홍보 활동을 강화해 금산이 세계 인삼의 수도로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

