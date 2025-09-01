5대 은행 지난달 가계대출 3.9조↑…증가세 둔화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부의 가계대출 규제 도입 여파로 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 가계대출 증가세 둔화 현상이 지난 7월에 이어 8월에도 이어졌다.

1일 5대 은행의 올해 8월 가계대출 잔액은 762조8985억원이다. 이는 지난 7월 대비 약 3조9251억원 증가한 수치다. 직전 증가분인 4조1386억원보다 2135억원 줄어들어 5개월 내 가장 낮은 수치를 기록했다.

가계대출 증가세 둔화의 원인은 주택담보대출에 있다. 주담대 잔액은 607조6714억원으로 전월 대비 3조7012억원 늘었다. 이는 직전(4조5452억원) 증가분보다 8440억원 감소한 수치다. 다만 개인신용대출은 증가했다. 신용대출 잔액은 전월 대비 1103억원 증가한 104조790억원이다. 지난 7월 4334억원 감소한 것과 대비된다.





감소세에 있던 대기업대출은 증가세로 전환됐으며, 중소기업대출도 증가했는데 이는 가계대출 규제가 도입되자 은행들이 기업대출 영업에 적극 나서기 시작했기 때문이다. 8월 대기업대출 잔액은 167조9179억원으로 전월 대비 2조9885억원 증가했다. 지난 7월 7221억원 줄어든 것과 상반된다. 중소기업대출도 668조9622억원으로 전월 대비 3조2762억원 늘었다. 7월 1조5992억원이 증가한 것에 비해 증가 폭이 커졌다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

