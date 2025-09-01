익산시, 5~6일 '이리와 포차 축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남부시장 주차장 일원 개최

시민 노래자랑·댄스 배틀·가수 등 공연

전북 익산시는 오는 5~6일 익산 남부시장 주차장 일원에서 '제 3회 이리와 포차 축제'를 연다고 1일 밝혔다.

익산시와 구 시장 상인회가 주관하고 남부시장 상인회가 협력하는 이번 행사는, 전통시장에 활기를 불어넣는 대표 축제로 자리 잡으며 해마다 뜨거운 호응을 얻고 있다.

제3회 이리와 포차 축제 포스터. 익산시 제공

행사장에는 후라이드 치킨부터 홍어회 무침, 김치부침개, 제육볶음, 새우튀김 등 약 40종의 푸짐한 포차 메뉴가 준비된다. 대부분 1만 원 안팎의 가성비 좋은 가격에 제공되며, 푸드트럭 존도 함께 운영돼 다양한 입맛을 만족시킬 예정이다.

또 지역 기업 하이트진로와 협업해 시원한 주류를 저렴하게 제공하고 ▲시민 노래자랑 ▲댄스 배틀 ▲가수 공연 ▲DJ 쇼 등으로 이어지는 무대 공연이 이틀 동안 펼쳐져 축제 분위기를 최고조로 끌어올릴 전망이다.

특히, 지역화폐 '다이로움 카드'로 결제 시 10% 추가 적립 혜택이 제공돼 최대 23% 할인 효과도 누릴 수 있다.

시는 참가 판매자를 대상으로 사전 위생·안전 교육을 철저히 실시해 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만든다는 계획이다.

유근우 구 시장 상인회장은 "지난해 축제의 뜨거운 반응을 바탕으로 더욱 업그레이드된 구성으로 준비했다"며 "전통시장만의 정겨운 매력과 흥겨움을 시민 여러분과 함께 나누고 싶다"고 전했다.





시 관계자는 "이리와 포차 축제가 구 시장과 남부시장의 상생을 이끌 뿐 아니라 전통시장 활성화의 마중물이 될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





