익산시, 5~6일 '이리와 포차 축제' 연다

남부시장 주차장 일원 개최
시민 노래자랑·댄스 배틀·가수 등 공연
전북 익산시는 오는 5~6일 익산 남부시장 주차장 일원에서 '제 3회 이리와 포차 축제'를 연다고 1일 밝혔다.
익산시와 구 시장 상인회가 주관하고 남부시장 상인회가 협력하는 이번 행사는, 전통시장에 활기를 불어넣는 대표 축제로 자리 잡으며 해마다 뜨거운 호응을 얻고 있다.
행사장에는 후라이드 치킨부터 홍어회 무침, 김치부침개, 제육볶음, 새우튀김 등 약 40종의 푸짐한 포차 메뉴가 준비된다. 대부분 1만 원 안팎의 가성비 좋은 가격에 제공되며, 푸드트럭 존도 함께 운영돼 다양한 입맛을 만족시킬 예정이다.
또 지역 기업 하이트진로와 협업해 시원한 주류를 저렴하게 제공하고 ▲시민 노래자랑 ▲댄스 배틀 ▲가수 공연 ▲DJ 쇼 등으로 이어지는 무대 공연이 이틀 동안 펼쳐져 축제 분위기를 최고조로 끌어올릴 전망이다.
특히, 지역화폐 '다이로움 카드'로 결제 시 10% 추가 적립 혜택이 제공돼 최대 23% 할인 효과도 누릴 수 있다.
시는 참가 판매자를 대상으로 사전 위생·안전 교육을 철저히 실시해 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만든다는 계획이다.
유근우 구 시장 상인회장은 "지난해 축제의 뜨거운 반응을 바탕으로 더욱 업그레이드된 구성으로 준비했다"며 "전통시장만의 정겨운 매력과 흥겨움을 시민 여러분과 함께 나누고 싶다"고 전했다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "이리와 포차 축제가 구 시장과 남부시장의 상생을 이끌 뿐 아니라 전통시장 활성화의 마중물이 될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>