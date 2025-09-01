강진군 합계출산율 전국 2위…육아수당 효과 뚜렷

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통계청 발표…전국 평균 두 배 1.61명

전남 강진군이 합계출산율 전국 2위에 올랐다. 9일 통계청이 발표한 지난해 출생통계에 따르면 강진군의 합계출산율은 1.61명으로 전국 평균(0.75명)의 두 배를 웃돌았다. 저출산·인구소멸 위기 지역에서 거둔 성과로 주목된다.

강진군 청사 전경.

올해 2분기 전남도는 합계출산율 1.04명으로 전국 1위를 기록했다. 전국에서 유일하게 1.0명을 넘긴 수치다. 강진군이 전남 전체 출산율 상승을 견인하며 핵심 지역으로 자리매김했다.

핵심 정책은 '강진군 육아수당'이다. 지난 2022년 10월부터 시행된 이 제도는 출생 순위·소득과 무관하게 모든 출생아에게 매월 60만원을 최대 84개월 지원한다. 총액은 5,040만원에 달한다. 시행 후 출생아 수가 2년간 84% 늘었다.





군은 출산·양육을 넘어 임신 준비 단계부터 전 생애를 지원하는 정책을 펴고 있다. 난임·산후조리·의료비 지원은 물론, 아파트 내 육아 카페, 야간돌봄터, 공동육아 나눔터 등 돌봄 인프라 확충으로 아이 키우기 좋은 환경을 조성하고 있다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

