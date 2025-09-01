KT지니뮤직, 대화형 AI 음악 서비스 'AI DJ' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 음악 플랫폼사 최초

KT지니뮤직은 지니 6.0 버전에 국내 음악 플랫폼사 최초로 대화형 인공지능(AI) 음악 서비스 'AI DJ' 베타버전을 탑재했다고 1일 밝혔다.

지니 6.0 개편 서비스. KT지니뮤직

AI DJ는 이용자가 AI와 대화를 통해 상황, 감정, 분위기 등에 맞는 플레이리스트를 추천받고 바로 감상할 수 있는 서비스다. KT지니뮤직이 자체 개발한 멀티 에이전트와 마이크로소프트의 애저 오픈 AI 기반 거대언어모델(LLM)을 융합해 완성됐다.

KT지니뮤직의 멀티 에이전트는 지니 플랫폼에서 제공하는 모든 음악 정보를 통합해 큐레이션을 고도화했다. 이 과정에서 활용된 '음원 분석 및 추천 기술'은 현재 특허 출원 중이다. 이용자들은 AI DJ가 추천한 플레이리스트에 호불호 반응을 보일 수 있다. 또 AI DJ와 대화를 통해 음악 관련 다양한 정보도 얻을 수 있다.

이미지를 활용한 대화 방식도 지원한다. 이용자가 보유한 이미지를 올리면 분위기에 어울리는 음악을 추천받을 수 있다. 현재 AI DJ는 이용자당 하루 20회까지 사용할 수 있다. 이 밖에 지니 6.0에서는 쇼츠 영상 서비스 '지니 핫 픽'을 이전보다 큰 사이즈로 즐길 수 있다. 공연 추천 서비스는 음악 감상 이력을 기반으로 이용자에게 맞춤 공연을 추천해 경험을 확장한다.

KT지니뮤직은 지니 6.0 출시를 기념해 'AI DJ와 챗린지' 이벤트를 오는 7일까지 진행한다. 지니 애플리케이샨(앱) 내 'AI DJ' 탭에서 취향 저격 플레이리스트를 추천받은 후 '이벤트 참여하기' 버튼을 누르면 응모할 수 있다. 추첨을 통해 에어팟 프로(1명), 애플워치 SE(1명), 네이버페이 1만원권(30명), 스타벅스 아메리카노(50명) 등을 제공한다.





서인욱 KT지니뮤직 대표는 "AI 음악 서비스를 더욱 강화해 새로운 음악 감상 방식을 제시하고, 커넥티드카 음악 서비스와 공연 등 다양한 영역과 융합해 고객의 음악 경험 확장에 앞장서겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

