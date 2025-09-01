다올투자증권, 연 3%대 신용·대출 우대금리 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

다올투자증권(대표이사 황준호)이 1일부터 신용·주식담보대출 우대금리 이벤트를 진행한다.

우대금리는 최대 6개월간(신청 월 포함) 신용융자는 연 3.4%, 주식담보대출은 연 3.6%가 적용된다. 11월30일까지 비대면 주식계좌를 개설하고 신용·대출 약정을 신청한 신규 및 휴면 고객이 대상이다. 약정 시 이벤트 참여 가능하며, 신용·주식담보대출 가능 종목은 이벤트 페이지에서 조회할 수 있다.

이와 함께 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 기존 및 신규고객 모두에게 평생 국내주식 위탁수수료 0.00363% 혜택을 제공한다. 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 첫 거래 시 3000원 이상 100만원 이하 국내 주식을 최대 6주까지 랜덤으로 증정한다.

이벤트 관련 자세한 사항은 다올투자증권 홈페이지 또는 고객만족센터에서 확인할 수 있다.





AD

한편 다올투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) '다올투자증권 Fi(파이)' 애플리케이션은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>