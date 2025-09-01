한국한의약진흥원, ‘2025 한약소비 실태조사’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 3000개 의료·조제·판매기관



한약 소비 현황과 인식 조사

한국한의약진흥원은 한약 소비 관련 실태를 파악해 근거 기반 정책 수립에 활용하기 위해 9월부터 12월까지 '2025 한약소비 실태조사'를 실시한다.

전국 의료기관(한의원·한방병원 등)과 한약 조제·판매기관(약국·한약방) 등 총 3000개소를 대상으로 한약재 구입 현황과 첩약·한약제제 처방과 조제 현황 등을 조사·분석할 계획이다.

실태조사는 한방의료서비스 부문과 조제·판매 부문으로 나눠서 진행된다.

주요 조사 항목은 한방의료서비스 부문(한의원, 한방병원, 요양·종합병원)의 경우 ▲한방 진료·처방 현황 ▲탕전 이용과 한약 구입 현황 ▲한약재·탕전 이용에 대한 인식 ▲한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 총 35개 문항이다. 조제·판매 부문(약국·한약방)은 ▲한약 조제(판매) 처방 현황 ▲조제실 한약 이용 현황 ▲한약재에 대한 인식 ▲한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 24개 문항으로 이뤄진다.

이번 실태조사는 조사 전문기관의 체계적 관리 아래 1대 1 사업체 방문 면접조사로 진행된다. 조사 참여율을 높이고 자료의 신뢰성을 확보하기 위해 필요시 온라인 조사, 팩스·이메일 조사, 유치조사 등 비대면 조사도 병행할 계획이다.

한국한의약진흥원 이화동 원장 직무대행은 "이번 조사 결과는 한약 품질 관리 강화와 안전성·신뢰성 제고, 유통관리 선진화 등을 위한 정책개발의 근거로 활용될 것"이라며 "조사 자료는 한약 산업의 성장과 국민이 안심하고 한약을 이용할 수 있는 환경 조성에 중요한 기반이 되는 만큼, 조사 대상 기관들의 적극적인 참여를 당부한다"라고 말했다.





실태조사 결과는 내년 초 공표될 예정이며 한방의료이용과 한약소비실태조사 누리집을 통해 확인할 수 있다.

한약소비 실태조사 포스터.

