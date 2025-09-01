맘스터치, 우즈벡 진출한다…"연내 타슈켄트 1호점 오픈"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ONE FOOD LLC와 MF 체결

중앙아시아 시장 공략

맘스터치가 국내 퀵서비스레스토랑(QSR) 브랜드 최초로 우즈베키스탄에 진출하며 중앙아시아 시장을 공략한다.

맘스터치는 지난달 26일 오전 서울 중구 맘스터치앤컴퍼니 본사에서 우즈벡 현지 기업 'UHL CO'의 F&B 전문 자회사 'ONE FOOD LLC'와 현지 외식사업 진출을 위한 마스터 프랜차이즈(이하 MF) 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약식에는 김동전 맘스터치앤컴퍼니 대표이사, 자파르 ONE FOOD LLC 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

김동전 맘스터치앤컴퍼니 대표이사, 자파르(Zafar) ONE FOOD LLC 대표이사(왼쪽부터). 맘스터치

맘스터치는 이번 MF 계약을 통해 국내 QSR 브랜드 최초로 연내 수도인 타슈켄트의 핵심상권에 약 150평 규모의 1호점을 오픈하고, 향후 60개까지 매장을 늘릴 예정이다. 현지 대표 치킨, 버거 브랜드인 KFC 대비 2배 이상 매장 확대가 가능하다는 판단이다.

중앙아시아 국가 중 인구가 가장 많은 우즈베키스탄은 약 17만 고려인이 거주하는 등 과거부터 한류와 K푸드에 대한 관심이 높은 국가다. 인구의 약 88%가 돼지고기를 기피하는 무슬림으로 '싸이버거', '빅싸이순살', '싸이피자' 등 치킨 활용 메뉴가 주력인 맘스터치에 유리한 시장으로 평가된다. 최근 타슈켄트를 비롯한 수도권을 중심으로 외식이 일상화됐고, 코로나19 팬데믹 이후 음식 배달 서비스도 보편화되는 등 QSR 사업 성공을 위한 기본 인프라를 갖추고 있다.

자파르 ONE FOOD LLC 대표이사는 이날 협약식에서 "한국의 주요 햄버거, 치킨 브랜드들을 우즈벡으로 도입하기 위해 오랜 시간 한국 내 여러 유명 브랜드들을 집중적으로 검토해 본 결과, 맘스터치가 가장 경쟁력 있는 브랜드라고 판단했다"고 설명했다.

맘스터치는 우즈벡을 중심으로 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 인근 중앙아시아 국가로 영향력을 넓혀가는 한편, 러시아부터 할랄 시장인 중동까지 진출할 계획이다.





맘스터치 관계자는 "이번 계약은 국내 QSR 브랜드가 직영이 아닌 MF 방식으로 중앙아시아 시장에 진출하는 첫 사례로, 'QSR플랫폼' 기반의 차별화된 메뉴 및 품질 경쟁력에 성공을 확신한 MF사의 요청으로 적합성 검토를 거쳐 계약을 체결하게 됐다"며 "현지 파트너와 긴밀히 협력해 일본 시장처럼 K-QSR의 성공 신화를 쓸 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

