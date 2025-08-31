"맨 얼굴로 햇볕 쐬다 수술대 올랐다"…'스타 셰프'에게도 찾아온 '이 암'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 기저세포암 수술 받은 사실 밝혀와

햇빛 피하고 자외선 차단제 발라 예방해야

세계적인 셰프 고든 램지(58)가 최근 피부암 수술을 받은 사실을 공개하며 자외선 차단의 중요성을 강조했다.

세계적인 셰프 고든 램지(58)가 최근 피부암 수술을 받은 사실을 공개했다. 인스타그램 캡처

AD

30일(현지시간) 영국 일간 가디언 등 외신은 램지가 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "기저세포암을 제거하는 치료를 받았다"며 귀 아래 부위에 붕대를 감은 사진을 올렸다고 보도했다. 램지는 "신속히 대응해 준 의료진에게 감사하다"며 "모두 이번 주말에 자외선 차단제를 꼭 챙겨 발라라"라고 당부했다.

영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 기저세포암은 피부의 가장 바깥층에서 발생해 암종의 발생을 빠르게 확인할 수 있다. 기저세포 암종의 주요 원인으로는 오랜 기간 자외선에 노출되는 것이 꼽힌다. 대표적인 증상으로는 피부에 혹이나 반점 등이 생기는 것이다. 주로 ▲얼굴 ▲목 ▲어깨 ▲손 ▲등 ▲다리 등 자외선 노출이 많은 부위에서 발생한다. 기저세포 암종은 생명을 크게 위협하지는 않는 것으로 알려졌지만, 주로 얼굴에 발생해 지속해서 조직을 파괴할 수 있으며 피하·근육 및 뼈로 침입할 수도 있다.

기저세포 암종의 치료법은 ▲병변의 위치 ▲조직 아형 ▲재발암의 유무 등으로 결정된다. 원칙적으로 수술을 통한 외과적 절제가 가장 우선적인 방법이다. 병변의 크기가 작은 경우 병변을 제거한 뒤 일차 봉합술을 실시한다. 병변이 중등도 이상일 경우 절제 범위가 커지면 주변 조직을 이용하여 피부 결손을 재건하거나 피부 이식을 시행한다. 외과적 절제술을 시행한 후에 재발할 확률은 5.3%가량으로 알려져 있다.

기저세포 암종의 전이 가능성은 0.0028~0.55% 정도로 매우 낮지만, 전이된 뒤 평균 생존 기간은 약 8~10개월이다. 미국 피부암 재단에 따르면 기저세포암은 가장 흔한 피부암으로 매년 약 360만명의 미국인에게 영향을 미친다고 밝혔다.

NHS는 하루 가운데 가장 더운 시간대인 오전 11시부터 오후 3시까지 햇빛을 피하고, 팔과 다리를 가리고, 최소한 자외선차단지수 30 이상의 자외선차단제를 사용해 얼굴과 귀, 목 등 모든 자외선 노출 부위에 꼼꼼하게 바르라고 권고한다.





AD

고든 램지. 헬스키친 캡처

고든 램지는 영국을 대표하는 스타 셰프로 헬스 키친, 키친 나이트메어 등 다양한 방송에 출연해 대중적인 인기를 얻었다. 특히 리얼리티 프로그램 헬스키친에서는 경연에 나온 요리사들에게 폭언과 막말까지 서슴없이 던지는 '악마 같은 모습'으로 화제를 모았다. 1997년 런던 첼시에서 레스토랑 '고든 램지'(Restaurant Gordon Ramsay)를 오픈해 약 27년간 운영하고 있다. 이곳은 개업 4년 뒤인 2001년 미쉐린 가이드에서 3 스타를 받은 후 현재까지 이를 유지해오고 있다. 국내서도 롯데월드타워 몰에 '고든 램지 버거'를 운영하고 있다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>