대한민국 대표 '웹툰·애니 페스티벌' 광주서 열렸다

대한민국 대표 콘텐츠 축제 '웹툰애니메이션 페스티벌'이 지난 29일 광주 김대중컨벤션센터 등지에서 열렸다. 광주시 제공

대한민국 대표 콘텐츠 축제 '웹툰·애니메이션 페스티벌'이 지난 29일 광주 김대중컨벤션센터 등지에서 열렸다.

광주시와 문화체육관광부가 주최하고 광주정보문화산업진흥원이 주관해 열린 '2025 웹툰·애니메이션 페스티벌(WAF 2025, Web Animation Festival)'은 올해 21회째로 웹툰·애니메이션 분야의 창작자 발굴과 산업 종사자의 자긍심 고취를 위한 대표 행사다.

'WAF2025'는 창작자 공모전 시상식과 대한민국 애니메이션 어워드 등 다양한 프로그램이 진행됐다. '제21회 창작자 공모전'은 웹툰 46편, 애니메이션 70편 등 총 116편의 작품이 참가해 창의성·작품성 등을 겨뤘다. 웹툰 일반부 대상(문화체육관광부 장관상)은 윤인성팀의 '죽봉 김태원'이 차지했다. 최우수상(광주시장상)은 최영일의 '눈부신 레슬러', 우수상은 전민주의 '용서애 삶'에게 돌아갔다.

애니메이션 일반부 대상(문화체육관광부 장관상)은 삼심팔도씨팀의 '펭그리의 크리스마스'가 차지했다. 최우수상(광주시장상)은 김도현의 '키오스크', 우수상은 강창희의 'The Ultimate Goal of Life'에게 돌아갔다. 이들 수상작 18편에 총상금 2,260만원이 지급됐다.

김대중컨벤션센터에서 열린 창작자 공모전 시상식은 단순한 시상에 그치지 않고 업계 전문가가 참여하는 '멘토상담소'를 통해 수상자의 작품 고도화를 위한 맞춤형 조언이 제공됐다.

특히 애니메이션 '킹오브킹스'를 연출한 장성호 감독의 토크콘서트와 인기 웹툰 '윌유메리미'의 마인드C 작가 특별강연이 열려 창작자와 시민들에게 새로운 영감을 선사했다.

'제5회 대한민국 애니메이션 어워드'는 라마다호텔 충장 로즈마리홀에서 열렸다. 이번 어워드는 2024~2025년 상반기 방영된 국산 애니메이션을 대상으로 8개 부문에서 수상작을 선정하고, 부문별 500만원과 트로피가 수여됐다.

작품상에는 킹오브킹스가 수상했고, 감독상에는 장성호가 차지했다. 이밖에 ▲프로듀서상 '1초' 이은랑 ▲시나리오상 '퇴마록' 곽진영 ▲미술상 '킹오브킹스' 서원익 ▲애니메이터상 '퇴마록' 권순재 ▲편집상 '다이노스터:공룡수호대 시즌2' 조용희 ▲음악상 '가츄캐츄' 양승혁이 수상했다.

시상식 후에는 업계 관계자가 참여하는 네트워킹 만찬이 마련돼 애니메이션 산업의 현재와 미래를 모색하는 교류의 장이 이어졌다. 지난 2004년 시작된 웹툰·애니메이션 페스티벌(WAF)은 올해로 21회를 맞아 지금까지 총 3,056건의 작품이 접수돼 우수작 360편 발굴하고 33편의 사업화 성과를 기록하며 국내 웹툰·애니메이션 산업 성장의 기반을 다져왔다.





이신화 콘텐츠산업과장은 "21년간 이어온 웹툰·애니메이션 페스티벌의 전통을 바탕으로 광주를 웹툰·애니메이션 산업의 핵심 거점으로 발전시켜 나가겠다"며 "앞으로도 창작자 지원과 콘텐츠 생태계 활성화를 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

