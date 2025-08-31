남양주시, '청소년 e스포츠 페스티벌:우리가 E챌린지' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족 모두가 함께 즐긴 e스포츠 축제

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '청소년 e스포츠 페스티벌 : 우리가(家) E챌린지'를 성황리에 개최했다고 31일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '청소년 e스포츠 페스티벌 : 우리가(家) E챌린지'에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

AD

이번 페스티벌은 주광덕 시장과 청소년, 학부모 700여 명이 참여한 가운데 과거 PC방 문화를 모티브로 꾸며 청소년에게는 색다른 체험과 진로 탐색의 기회를, 부모 세대에는 추억을 소환하는 세대 간 공감의 장을 마련했다.

개회식은 그 시절 감성을 담은 식전 영상과 퇴계원고등학교 댄스팀의 공연으로 시작돼 △청소년 발로란트 게임단 유니폼 전달식 △럼블피쉬 축하공연 △별응원봉 단체 퍼포먼스로 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다.

이어 진행된 e스포츠 대회 행사장에는 △청소년 대상 e스포츠대회(발로란트·브롤스타즈) △가족 참여 경기(아빠랑 카트라이더, 라떼는 타자왕) △레트로 및 요즘 게임존 등 다양한 프로그램이 운영되며 참가자들의 뜨거운 호응을 얻었다. 또한 e스포츠 관련 대학과 기관이 참여한 진로상담 부스가 마련돼 청소년들에게 진로 탐색의 기회를 함께 제공했다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '청소년 e스포츠 페스티벌 : 우리가(家) E챌린지'에 참석해 참가자들과 대화를 나누고 있다. 남양주시 제공

참가자들은 "게임이 단순한 오락이 아닌, 세대를 잇는 매개가 될 수 있음을 새롭게 느꼈다", "옛날 게임과 요즘 게임을 모두 직접 해보니까 다른 재미를 느꼈고, 부모님과 함께 게임을 즐길 수 있어서 더 특별한 경험이었다"며 세대가 함께하는 e스포츠의 즐거움을 전했다.





AD

주광덕 시장은 "이번 행사는 e스포츠를 매개로 가족이 함께 공감하고 소통한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 청소년과 시민이 함께 즐기고 성장할 수 있는 다양한 행사를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>