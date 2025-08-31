남양주시, '청소년 e스포츠 페스티벌:우리가 E챌린지' 성료

가족 모두가 함께 즐긴 e스포츠 축제
경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '청소년 e스포츠 페스티벌 : 우리가(家) E챌린지'를 성황리에 개최했다고 31일 밝혔다.
이번 페스티벌은 주광덕 시장과 청소년, 학부모 700여 명이 참여한 가운데 과거 PC방 문화를 모티브로 꾸며 청소년에게는 색다른 체험과 진로 탐색의 기회를, 부모 세대에는 추억을 소환하는 세대 간 공감의 장을 마련했다.
개회식은 그 시절 감성을 담은 식전 영상과 퇴계원고등학교 댄스팀의 공연으로 시작돼 △청소년 발로란트 게임단 유니폼 전달식 △럼블피쉬 축하공연 △별응원봉 단체 퍼포먼스로 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다.
이어 진행된 e스포츠 대회 행사장에는 △청소년 대상 e스포츠대회(발로란트·브롤스타즈) △가족 참여 경기(아빠랑 카트라이더, 라떼는 타자왕) △레트로 및 요즘 게임존 등 다양한 프로그램이 운영되며 참가자들의 뜨거운 호응을 얻었다. 또한 e스포츠 관련 대학과 기관이 참여한 진로상담 부스가 마련돼 청소년들에게 진로 탐색의 기회를 함께 제공했다.
참가자들은 "게임이 단순한 오락이 아닌, 세대를 잇는 매개가 될 수 있음을 새롭게 느꼈다", "옛날 게임과 요즘 게임을 모두 직접 해보니까 다른 재미를 느꼈고, 부모님과 함께 게임을 즐길 수 있어서 더 특별한 경험이었다"며 세대가 함께하는 e스포츠의 즐거움을 전했다.
지금 뜨는 뉴스
주광덕 시장은 "이번 행사는 e스포츠를 매개로 가족이 함께 공감하고 소통한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 청소년과 시민이 함께 즐기고 성장할 수 있는 다양한 행사를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>