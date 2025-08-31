서울시, 기동카 청소년 할인… 한강버스 무제한 혜택까지

청소년 등 맞춤형 할인 확대

한강버스 운행 맞춰 권종 출시

다자녀 등 최대 1만7000원 할인

5000원 추가 '한강버스 무제한'

서울시가 청소년을 대상으로 기후동행카드 할인 혜택을 제공한다. 이와함께 한강버스 정식 출항을 앞두고 시민 편의를 위한 '한강버스 무제한' 전용 카드도 출시하기로 했다.

31일 서울시는 내달 14일부터 기후동행카드 맞춤형 할인 확대와 함께 한강버스 신규 권종을 출시한다고 밝혔다.

뚝섬 선착장을 떠나는 한강버스 모습. 연합뉴스

AD

우선 청소년·다자녀 부모·저소득층을 대상으로 기후동행카드 할인 혜택을 선보인다. 이용 요금은 약 4만~5만원 수준으로, 최대 할인폭이 약 1만7000원까지 확대된다. 이용 요금은 30일 일반권 기준으로 ▲청소년 할인 5만5000원 ▲다자녀 할인 5만5000원(2자녀)·4만5000원(3자녀) ▲저소득 할인 4만5000 원이다. 청소년 할인은 서울시 '규제철폐 91호' 정책에 따라 도입되는 것으로, 시민들의 꾸준한 요청을 반영한 것으로 알려졌다. 이번 할인 혜택 확대로 친환경 교통뿐만 아니라 사회적 활동 지원이 필요한 시민들의 실질적인 교통비 절감 효과가 기대된다.

청소년 할인은 그동안 일반 성인과 동일한 가격을 지불해야 했던 만 13~18세 청소년 교통비 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 대상별로 티머니 카드&페이 홈페이지에서 자격요건 인증을 받으면 되고 부정 사용을 방지하기 위해 청년 혜택과 동일하게 1인 1카드 원칙이 적용된다. 1인 1카드 원칙에 위배되는 부정사용 방지를 위해 할인 대상자 본인이 등록한 모바일, 실물카드 중 하나의 카드에만 할인 혜택을 적용할 수 있다. 혜택 적용을 위해 티머니 카드&페이 홈페이지에서 '매년 1회' 자격 인증이 필요하다. 수도권 시민을 위해 기후동행카드 정책에 참여하는 지방자치단체 주민에게도 동일한 혜택이 제공된다. 서울특별시, 경기도 김포시·남양주시·구리시·과천시·고양시·성남시·하남시 거주 주민은 다자녀 부모와 저소득층 할인을 이용할 수 있다.

한강버스를 무제한으로 이용할 수 있는 '한강버스 권종'도 새롭게 선보인다. 서울시는 신규 교통수단이 기후동행카드 이용 범위에 포함되면서 이동수단 다양화, 관광 활성화 등 효과를 기대하고 있다.

한강버스 권종은 30일권으로 출시되며 기존 요금에 5000원을 추가하면 한강버스도 무제한 이용할 수 있다. 서울시는 향후 이용 패턴과 시민 수요를 분석해 단기권 한강버스 권종 출시 등도 적극 검토할 예정이다. 맞춤형 할인 혜택 개시일과 마찬가지로 한강버스 개통 전인 14일부터 충전 가능하며 기존에 다른 권종을 사용하던 시민은 해당 권종 환불 후 한강버스 권종으로 새롭게 충전해 이용할 수 있다.





AD

한강버스 개통을 기념해 1일부터 17일까지는 '사전충전 이벤트'도 진행한다. 티머니카드&페이 홈페이지에 접속해 이벤트 참여 신청을 마친 후 14일부터 17일까지 사전충전을 완료하면 된다. 여장권 서울시 교통실장은 "이번 기후동행카드 할인 확대와 한강버스 권종 신설이 시민들의 대중교통 이용을 촉진하고 친환경 생활을 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교통 정책을 지속적으로 발굴해 이용 편의를 높여 나가겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>