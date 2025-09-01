6·27 규제 효과 나타나나…주담대 증가폭 ‘반토막’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 가계대출 3조원대에 그칠 듯

올들어 가장 큰 폭으로 늘었던 6월 대비 절반 수준

한동안 가계대출 증가폭 줄어들 것으로 전망

8월 가계대출 증가 규모가 3조원대에 그칠 전망이다. 이는 올해 들어 가장 큰 폭으로 늘었던 6월(6조7536억원)의 절반 수준에 불과하다. 여름 휴가철과 가을 이사 수요로 대출이 늘어나는 8월의 계절적 특성을 고려하면, 지난 6·27 대출 규제의 효과가 서서히 나타나고 있다는 분석이 나온다.

1일 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에 따르면 8월28일 기준 가계대출 잔액은 762조1971억원으로 집계됐다. 전월(758조9734억원)보다 3조2237억원 증가한 규모다. 이는 올 들어 가계대출이 가장 많이 늘었던 6월(6조7536억원)의 절반에 불과하며, 전년 동월 9조원대 증가와 비교하면 3분의 1 수준이다.

이 중 주택담보대출만 보면 증가폭 감소가 두드러진다. 8월 주담대는 2조7253억원 느는 데 그쳤다. 이는 전월(4조5452억원)과 비교해서도 절반 수준에 불과하고, 올해 들어 주담대가 가장 작은 규모로 증가했던 3월(2조3198억원) 다음으로 적은 수준이다.

신용대출도 증가세가 꺾였다. 이달 초 공모주 투자 열풍으로 1조원 이상 늘었던 신용대출은 최종적으로 3264억원 증가에 그쳤다.

통상 8월은 여름 휴가철과 가을철 이사수요를 앞두고 가계대출이 늘어나는 시기라는 점을 고려할 때, 증가세가 확연히 줄었다는 평가다. 지난해 8월 5대 시중은행의 가계대출 증가 규모는 9조6259억원이었다. 한 시중은행 관계자는 "주담대를 중심으로 은행 자체 관리가 강화된 측면도 있지만, 이 정도로 증가 폭이 줄어든 건 드문 사례"라며 "6·27 대출 규제의 효과가 본격화하고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

앞서 정부는 서울과 수도권을 중심으로 집값이 급등하고 가계대출 증가세가 가팔라지자, 이재명 정부 첫 부동산 대책으로 6·27 대책을 발표했다. 핵심은 서울·수도권 주담대 최대한도를 6억원으로 제한하고, 주담대로 주택을 구입할 경우 6개월 이내 전입을 의무화해 '갭투자(전세 끼고 매매)'를 사실상 차단하는 것이다.

향후 가계대출 증가세는 더욱 둔화할 것이란 전망이 우세하다. 이달 초까지만 해도 가계대출이 하루 평균 2000억~3000억원씩 불어나면서 규제지역의 담보인정비율(LTV) 강화, 전세대출 및 정책금융상품의 총부채원리금상환비율(DSR) 적용 및 심사 강화 등의 추가 규제 가능성이 거론됐지만, 현재는 금융당국의 대출 규제 속도 조절론에 무게가 실리고 있다.





또 다른 시중은행 관계자는 "하반기 가계대출 목표치가 기존 대비 절반가량 줄어드는 등 한동안 증가 폭은 지속해서 축소될 것으로 보인다"면서 "다만 이러한 흐름을 유지하기 위해 가산금리를 높게 유지하는 등의 조치가 불가피해 대출 수요자들이 체감하는 대출 문턱은 더 높아질 것"이라고 내다봤다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

