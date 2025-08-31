SKT는 '빕스', KT는 '태양의 서커스'…나란히 9월 멤버십 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양사 할인혜택 살펴보니

SK텔레콤과 KT가 9월 자사 멤버십 혜택을 강화했다.

T멤버십 고객 감사제를 진행 중인 SKT의 9월 첫 번째 제휴사는 외식 브랜드 '빕스'다. 빕스는 평일 방문고객에게 구매금액 20만원 한도 내에서 최대 10만원 한도로 50% 할인을 제공한다. 쿠폰은 다음 달 1~10일 T멤버십 애플리케이션에서 다운로드 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 다음 달 1일부터 10월 31일까지다. 사전 예약 후 방문하면 더욱 편하게 제휴 혜택을 이용할 수 있다.

9월 T데이는 외식, 쇼핑, 나들이 등 다양한 분야에서 파격적인 할인 혜택을 제공한다. 오는 3일 T데이에는 컴포즈커피 아이스 아메리카노 총 20만잔을 선착순으로 제공하는 오픈런 쿠폰 이벤트가 진행된다.

다음 달 1일부터 5일까지 진행되는 T 데이 위크 기간에는 더벤티 아이스 아메리카노 50%, 배민X처갓집 7000원, 온라인 정육점 미트프로젝트 50% 등 할인과 백미당 아이스크림 원플러스원(1+1) 이벤트를 통해 알뜰한 외식 생활 지원에 나선다.

한 달 동안 특정 시간대에 방문하면 할인 혜택을 제공하는 T멤버십 해피아워는 쉐이크쉑, 백미당, 배스킨라빈스 총 3곳에서 진행된다.

만 13세부터 34세에 해당하는 '0(영, Young)' 고객을 위한 0 day에는 다양한 문화 행사 할인 및 증정 혜택이 준비됐다. 뮤지컬 '위대한 개츠비' 100명 무료 초청, 디뮤지엄 '취향가옥2' 1만명에 무료 초청권 제공, 전시 '아니메쥬와 지브리전' 입장권 25% 할인 등이 진행될 예정이다.

KT는 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 혜택을 중심으로 구성했다. KT가 이달 처음 선보인 '케멤페'는 한 달 만에 이용 건수가 100만 건을 돌파하며 인기를 끌고 있다.

9월 케멤페 혜택을 보면, 문화 분야에서는 인기 공연 태양의 서커스 '쿠자' 초청(200명), 영화 '어쩔수가없다' 시사회 초청(1만 명) 등 문화 콘텐츠를 준비했다. 외식 혜택에서는 배달의민족X호식이두마리치킨, 샐러디, 푸라닭, 매드포갈릭 등 인기 브랜드를 최대 50% 할인한다.

KT는 8월에 고객 만족도가 높았던 혜택도 9월 말까지 연장한다. 올리브영, 다이소, 네이버페이, 스타벅스 무료 쿠폰과 멤버십 전용 커머스 '쇼핑라운지' 최대 75% 할인, 커피·영화 무료 쿠폰 이벤트를 이어간다. 오는 15일부터 운영하는 9월 '달달혜택'은 가을 시즌에 맞춰 여행과 나들이에 활용할 수 있는 혜택으로 마련했다.





만 34세 이하 고객을 위한 Y혜택에서는 메가박스 우주먼지 바디필로우(100명), 롯데렌터카 G car 60% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 휴대폰결제 6000원 할인, 스타벅스 사이즈업 쿠폰은 1만명, 다이소 5000원 금액권을 2000명 선착순으로 제공한다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

