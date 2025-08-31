삼성SDI, 북미 에너지 전시회서 차세대 ESS 신제품 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신형 SBB 1.7·LFP 적용 SBB 2.0 첫선

IRA 대응 미국 생산 기반 강조

UPS 신제품·안전 기술도 전시

삼성SDI가 차세대 에너지저장장치(ESS) 배터리를 앞세워 북미 시장 공략에 나선다.

삼성SDI는 다음 달 9∼11일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 에너지 산업 전시회 'RE플러스(RE+, Renewable Energy Plus) 2025'에 참가한다고 31일 밝혔다. 올해 행사에는 글로벌 기업 1300여 곳이 참여한다.

'RE+ 2025'에 참가한 삼성SDI 전시장 조감도. 삼성SDI 제공

삼성SDI는 '올 아메리칸, 프루븐 앤 레디(All-American, Proven & Ready)'를 슬로건으로 내걸고, 인플레이션감축법(IRA)과 관세 정책에 대응할 미국 현지 생산 기반의 ESS 신제품과 기술을 선보인다.

이번 전시에서 전력용 ESS 솔루션 '삼성 배터리 박스(SBB)' 신제품 2종을 공개한다. SBB 1.7은 기존 제품 대비 에너지 밀도를 17% 높인 제품이다. SBB 2.0은 리튬인산철(LFP) 셀을 적용해 장수명을 구현한 것이 특징이다. 두 제품 모두 함침식 소화 기술(EDI)을 적용해 안전성을 강화했다.





삼성SDI는 이 밖에도 무정전전원장치(UPS) 신제품과 열전파 차단 기술 등 다양한 혁신 제품을 전시할 예정이다. 삼성SDI 관계자는 "미국 시장에 최적화한 ESS 신제품과 혁신 기술로 현지 공략을 가속화할 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr