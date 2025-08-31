엑스코, 비수도권 최대 '대구국제식품산업전'…해외바이어 수출상담회 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시는 9월 3일부터 6일까지 4일간, 엑스코 서관 전시장에서 비수도권 최대 규모의 식품 종합 전문 전시회인 '제25회 대구국제식품산업전'을 개최한다.

올해로 25회째를 맞는 대구국제식품산업전은 식품산업의 최신 트렌드와 정보를 한눈에 조망할 수 있는 전문 전시회로, 식품기업들의 국내외 판로 개척과 수출 활성화를 지원하기 위해 매년 열리고 있다.

엑스코 전경

이번 전시회에는 식품 및 관련 산업군(식품기계, 급식기기 등) 225개 업체가 참가하고, 426개의 부스를 운영한다.

특히 올해는 해외 식품기업 22개사가 새롭게 참가하고, 역대 최대 규모인 70여개사의 해외 바이어가 초청돼, 국내 식품기업들의 글로벌 시장 진출 성과를 한층 높일 것으로 기대된다.

전시장 1홀 및 2홀에는 일반가공식품, 농·수·축산 특산물, 해외식품, 주류·음료 등 다양한 식품과 함께 식품기계, 포장기기, 급식기기 등 관련 산업 제품이 전시돼 풍성한 볼거리를 제공한다.

3홀에서는 9월 3일과 4일 이틀간 해외 바이어 수출상담회가 진행된다. 이번 상담회는 미국, 캐나다, 영국 등 20개국 70여개사의 바이어가 대거 참가하며, 수출 실적이 높은 바이어들과의 1대1 사전 매칭, 통역 지원, 후속 관리까지 원스톱 지원체계를 통해 실효성 높은 수출 상담이 이뤄질 예정이다.

전년도 행사에는 국내 바이어 19개사, 해외 바이어 54개사가 참가해 총 90개 참가업체를 대상으로 상담을 진행했으며, 총 1197억원 규모의 상담 성과를 거둔 바 있다. 올해는 해외 바이어의 참가 규모가 확대됨에 따라 더욱 큰 성과가 기대된다.

아울러, 올해 처음 마련된 무역상사 수출상담회(9월 5일)에는 25개 무역상사가 참여해 기업별 제품 특성 분석, 수출 대행, 바이어 매칭, 현지 마케팅 전략 등 맞춤형 상담을 제공하며, 수출 과정의 애로사항 해결을 위한 실질적인 컨설팅도 진행된다.

다양한 부대행사도 함께 운영된다. 9월 3일에는 식품기업 대상 '미국 FDA 대응 전략 세미나', 9월 4~5일에는 학교 영양교사 대상 '영양급식 세미나' 등 실수요자 맞춤형 전문 세미나가 열려, 최신 식품산업 동향과 규제 변화 정보 등을 공유해 식품산업 네트워크도 강화한다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 온라인 사전등록 또는 현장 등록 시 무료 입장이 가능하다.





홍성주 대구시 경제부시장은 "대구국제식품산업전이 비수도권 최대 규모의 식품산업전으로 자리매김할 수 있도록 철저히 준비했다"며, "식품기업들이 국내외 시장에서 경쟁력을 높이고 수출 확대에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

