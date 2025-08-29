신동아건설, 회생계획안 인가 받아…회생절차 개시 7개월 만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수주 영업·자산매각·용산 사옥 개발 추진

신동아건설이 29일 서울회생법원으로부터 회생계획안 인가를 받았다. 지난 1월 회생절차개시 후 7개월 만이다.

서울회생법원 제3부(재판장 정준영)는 채무자의 회생계획안 심리와 결의를 위한 관계인 집회를 열고 이를 가결했다고 29일 밝혔다.

채무자회생법상 최종 인가를 받기 위한 가결 요건은 담보권자의 4분의 3, 채권자의 3분의 2 이상의 동의가 필요하다. 재판부는 신동아건설의 회생계획안이 인가 요건을 구비한 것으로 판단했다.

법원은 조사보고서에 따라 회사의 청산가치보다 계속기업가치를 높게 평가했다. 자력 회생 의지를 보인 회사와 채권자들간의 원만한 협상과 관계 유지도 긍정적으로 작용했다.

신동아건설은 회생계획안에 따라 수주영업활동과 자산매각, 본사 사옥 개발 등을 통해 법원으로부터 조정 받은 채권을 변제할 계획이다.

신동아건설 측은 "서울회생법원의 신속한 회생절차 진행과 DIP대출 승인 등으로 채권자 변제를 최우선으로 한 회생계획안을 빠르게 인가받을수 있었다"고 말했다.

법원은 향후 신동아건설의 채권 변제와 출자 전환, 주식 감자 등의 절차를 지켜본 후 이행 계획에 문제가 없을 시 회생절차를 종결할 방침이다.

1977년 설립된 신동아건설은 주택 브랜드 '파밀리에'로 알려진 중견 건설사다. 2019년 11월 워크아웃(기업재무구조개선)을 졸업하고 약 5년 만인 지난 1월22일 기업회생절차를 개시했다. 부동산 경기 침체와 미분양 증가, 공사비 상승 등으로 유동성이 악화된 결과였다. 올해 시공능력평가액 순위는 지난해보다 10계단 하락한 68위로 집계됐다.

용산에 소재한 신동아건설 사옥은 현재 '서빙고역세권 개발사업'에 포함돼 지구단위계획 고시와 함께 올해 건축심의 인가를 거쳐 본격적으로 개발이 진행된다. 신동아건설은 직접 개발에 참여해 수익성을 높인다. 이 부지에는 지하 6층, 지상 41층 규모 업무·주거 복합시설이 들어선다. 공동주택 123가구(임대 18가구)와 데이케어센터도 함께 조성된다.

본사 사옥 개발에 따라 신동아건설은 연내 소재지를 강동구 천호동 인근으로 이전한다는 계획이다. 회사는 최근 설립된 사내 노동조합과도 유연한 협상 관계를 유지하며, 빠른 시일 내 단체교섭 등 절차를 밟고 타협점을 찾아 나갈 예정이다.





김용선 신동아건설 법정관리인은 "채권자 여러분의 일부 권리를 변경하고 변제기간을 유예할 수밖에 없었던 점에 대해 매우 죄송스럽게 생각한다"며 "이번 회생계획안을 충실히 이행해 채권자 여러분의 권익을 최대한 보호, 시장에서 다시 신뢰받는 기업이 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

