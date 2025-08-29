관광공사, 삼성물산과 무장애 관광 활성화 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사는 삼성물산(패션 부문 '하티스트')과 29일 공사 서울센터에서 무장애 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층을 포함한 모두가 불편함 없이 여행을 즐길 수 있는 여행환경을 조성하고 이를 활성화하고자 마련됐다.

강규상 한국관광공사 관광복지안전센터장(오른쪽)과 삼성물산 패션부문 하티스트 신정원 그룹장이 업무협약 체결 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

AD

하티스트는 모두가 누릴 수 있는 패션을 지향하며 2019년 4월20일 장애인의 날에 론칭했다. 이동에 제약이 있는 사람도 옷을 입고 벗기 쉽게 디자인해 장애인과 비장애인 누구나 즐길 수 있는 디자인을 선보이는 브랜드다.

양사는 이번 협약을 통해 포용적 사회를 지향하는 철학을 공유하고, 모든 사람이 편안하게 여행할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘을 모은다.

먼저 하티스트 앰배서더를 활용해 무장애 여행 콘텐츠를 제작하고 공동 홍보를 추진한다. 해당 콘텐츠는 공사가 운영하는 무장애 여행정보 플랫폼 '열린관광 모두의 여행', 하티스트의 소셜미디어 채널, 삼성물산 패션몰 'SSF SHOP' 등에서 만나볼 수 있다. 또한 공사 열린관광지 정보를 공유하고 하티스트 브랜드를 공동 홍보하는 등 다양한 협업을 추진할 계획이다.





AD

관광공사 강규상 관광복지안전센터장은 "이번 협약을 통해 무장애 관광의 중요성을 알리고, 모두가 함께할 수 있는 여행문화를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>