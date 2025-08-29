셀트리온, 오픈 이노베이션 프로그램 3기 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개사 선발 완료, 바이오 생태계 활성화 견인

셀트리온은 바이오 선순환 생태계 조성을 위한 '2025 서울바이오허브-오픈 이노베이션 프로그램(이하 오픈 이노베이션 프로그램)' 3기 참여 기업을 선발하고 본격적인 활동에 돌입했다고 29일 밝혔다.

셀트리온이 29일 인천 송도 셀트리온 글로벌생명공학연구센터에서 개최한 ‘2025 서울바이오허브-오픈 이노베이션 프로그램’ 3기 오리엔테이션(OT)에서 이수영 셀트리온 신약연구본부장(사진왼쪽부터), 권기성 셀트리온 연구개발부문장, 석차옥 갤럭스 대표, 김맹섭 머스트바이오 대표, 이대승 포트래이 대표, 홍선우 테라자인 부사장, 정한섭 서울시 첨단산업과장, 김현우 서울바이오허브 센터장이 기념사진을 촬영하곡 있다. 셀트리온

셀트리온은 지난 5월부터 약 두 달 간의 지원 기간과 외부 기술평가위원을 포함한 심사단의 평가를 거쳐 이달 '머스트바이오', '테라자인', '갤럭스', '포트래이'까지 총 4개사를 최종 참여 기업으로 선정했다.

이번 3기에는 각각 ▲면역 항암제(머스트바이오) ▲항체 설계(테라자인) ▲AI 신약 설계(갤럭스) ▲공간전사체 기반 약동학[1] 플랫폼(포트래이) 등 차세대 신약 개발에 필요한 혁신 기술을 보유한 기업들이 포함됐다.

오픈 이노베이션 프로그램은 셀트리온의 신규 사업 및 연구 기술 수요와 관련된 혁신 기술을 보유한 바이오의료 스타트업을 선정해 지원하는 사업이다. 유망 스타트업의 기술 고도화를 지원하고, 셀트리온이 바이오 생태계 활성화에 기여하는 앵커 기업으로 자리매김하는 것을 목표로 한다.

이날, 인천 송도 셀트리온 본사에 위치한 글로벌생명공학연구센터에서 열린 오리엔테이션(OT)에는 셀트리온과 서울시, 서울바이오허브 그리고 선발된 스타트업 등 관계자 약 20명이 참석했다. 행사는 환영사와 협약식, 프로그램 소개를 시작으로 비밀유지계약(NDA) 체결, 연구소 투어 순으로 진행됐다.

셀트리온은 앞서 진행된 오픈 이노베이션 프로그램을 통해서 의미 있는 성과를 이끌어왔다. 1기 기업 '엔테로바이옴'은 셀트리온이 제공한 글로벌 바이오클러스터 경쟁 프로그램을 통해 한국 기업 최초로 2024 KLSAP[2]에서 우승하고 100억원대 투자 유치에도 성공했다. 2기 기업이었던 '바이오미' 역시 셀트리온과의 공동연구 및 지분투자 계약을 기반으로 본격적인 신약 개발에 속도를 내고 있다.

셀트리온 관계자는 "이번 3기 선발 기업들은 혁신적인 기술력을 바탕으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다"며 "셀트리온은 잠재적 기술 수요 기업으로 선발된 기업들이 목표 성과를 달성할 수 있도록 체계적으로 지원하고, 바이오 생태계의 지속적 성장을 이끌어갈 것"이라고 밝혔다.





한편, 셀트리온은 2020년부터 인천스타트업파크 조성사업의 민간 운영사로 참여하고 있으며, 'K-바이오 랩허브 구축사업'에도 참여하는 등 오픈 이노베이션 전략을 통해 유망 기업 발굴과 육성에 적극 나서고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

