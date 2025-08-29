제주도, '탐나는 전' 포인트 적립률 13%로 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 지역화폐 지원 확대…9월부터 적용

제주도 청사 전경.

제주특별자치도가 정부의 지역화폐 지원 확대 기조에 맞춰 9월 1일부터 '탐나는 전' 포인트 적립률을 현행 10%에서 13%로 상향한다.

9월부터 '탐나는 전' 이용자는 연 매출액 10억원 이하 가맹점에서 결제 시 월 70만원 한도 내에서 결제액의 13%를 포인트로 적립받는다. 월 최대 적립 가능액은 기존 7만원에서 9만1,000원으로 늘어난다.

221억원의 예산이 투입되는 이번 적립률 확대는 정부의 지역화폐 활성화 정책에 힘입은 결과다. 정부가 2차 추가경정예산에서 지역화폐 국비 지원 기준을 기존 2%에서 8%로 4배 확대하면서 지방자치단체의 인센티브 확대 여력이 마련됐다.

2020년 11월 30일 '탐나는 전' 첫 발행 이후 역대 최대 규모의 인센티브 예산이 편성됐다. 올해 발행 목표액도 당초 4,000억원에서 6,800억원으로 확대될 전망이다.





김미영 경제활력국장은 "정부의 적극적인 지원으로 인센티브를 확대해 도민들의 생활비 절감 효과와 함께 지역 소상공인 매출 증대에도 기여할 것이다"며 "탐나는 전이 지역경제 선순환 구조를 더욱 강화하는 촉매제가 되길 기대한다"고 말했다.





