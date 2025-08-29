민생회복 소비쿠폰, 가계 부담 줄고...지역 경제 활성화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시, 민생회복 소비쿠폰 1차 지급 신청률 98.2%

민생회복 소비쿠폰이 시민에게는 가계 부담을 줄이고 자영업자에게는 매출이 늘어나면서 지역 경제 활성화에 기여하고 있는 것으로 긍정 평가를 받고 있다.

소비쿠폰을 이용한 한 시민은 "소비 쿠폰으로 생활용품을 구입하고 지인들과 지역 음식점을 방문하면서 실제로 가계 부담이 줄고, 지역 소비가 활기를 띠는 것을 체감했다"고 말했다.

서구 소재의 한 자영업자는 "상반기보다 하반기에 손님이 늘었고, 소비쿠폰 사용으로 매출이 확연히 회복되는 것을 느끼고 있다"며 지역경제 활성화 효과를 전했다.

대전시의 민생회복 소비쿠폰은 지난 27일 오후 6시 기준 1차 지급 신청률이 98.2%에 달했다.

지급 대상 시민 142만 4701명 가운데 139만 9311명이 신청해 전국 평균 신청률(98.11%)을 상회했으며, 이에 따른 지급액은 총 2739억 원으로 집계됐다.

시는 오는 9월 12일 오후 6시까지 이어지는 1차 지급 기간 중 미신청자에 대한 적극 독려 활동을 전개한다.

특히 동 주민등록 사실조사와 연계한 미신청자 파악, 고령자·거동 불편자를 위한 찾아가는 현장 서비스 등을 통해 복지 사각지대 없이 혜택이 돌아가도록 행정을 강화하고 있다.

권경민 대전시 경제국장은 "대전 시민 모두가 민생 회복 혜택을 누릴 수 있도록 끝까지 꼼꼼히 챙기겠다"며 "앞으로도 시민 중심의 현장 행정을 통해 지역경제 활성화와 생활 안정에 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청은 오는 9월 22일부터 10월 31일까지 진행된다. 소득 상위 10%를 제외한 90% 국민을 대상으로 1인당 10만 원이 지급되며, 1차와 동일하게 신용·체크카드, 대전사랑카드, 선불카드로 신청하면 된다.





특히 1차 지급 시 발급받은 선불카드는 2차 지급 신청에도 재사용이 가능하다. 지급된 소비쿠폰은 11월 30일까지 사용 가능하며, 기한 내 미사용분은 자동 소멸한다.





