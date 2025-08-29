고창군, 10월 11~12일 '갯벌 탐조캠프' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고창갯벌·운곡습지 유스호스텔 일원

전북 고창군이 오는 10월 11~12일 세계자연유산 고창갯벌과 운곡습지 유스호스텔 일원에서 '고창갯벌 탐조캠프'를 개최한다.

29일 군에 따르면 이번 캠프는 '갯벌 섬 탐험'을 주제로, 세계자연유산 고창갯벌을 중심으로 철새 탐조 활동과 생태교육 프로그램이 함께 진행된다.

고창갯벌 탐조캠프 갯벌 섬 탐험 포스터. 고창군 제공

고창갯벌 탐조캠프는 국가유산청 세계유산 활용프로그램 공모사업에 2년 연속 선정돼 진행되는 사업으로, 올해는 5월과 10월 두 차례 운영된다.

지난 5월 캠프는 '갯벌의 숨결을 따라서'를 주제로 10개팀, 32명이 참여했다. 이번 10월 캠프에서는 참가자들이 오리엔테이션과 탐조 이론 교육을 받은 후, 직접 고창갯벌을 탐조하며 갯벌의 생태계를 경험한다.

특히 고창갯벌 섬 '죽도'에서는 암반갯벌 생물 관찰과 사운드스케이프 체험을 통해 갯벌의 소리에 귀 기울이고, 갯벌 속 작은 생명들을 만나는 시간이 마련된다.

이를 통해 참가자들은 갯벌의 생태적 가치와 보전의 중요성을 깊이 이해하고, 미래 갯벌 보전의 주체로 성장하는 계기가 될 것으로 기대된다.

고창갯벌 탐조캠프 '갯벌 섬 탐험'의 참가 신청은 내달 8일 오전 10시부터 가능하며, 홍보 포스터에 안내된 QR코드를 통해 접수할 수 있다. 신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있다.





최순필 군 세계유산과장은 "고창갯벌은 다양한 생물이 살아가는 소중한 생태 공간이자, 철새들의 중요한 중간 기착지다"며 "이번 탐조캠프를 통해 갯벌의 생태적 가치를 직접 체험하고, 갯벌 보전의 중요성을 깊이 깨닫는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

