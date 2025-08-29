"초간단 자사몰 구축"…아임웹, '자사몰 자동 생성' 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PG 가입비 전액 면제

아임웹은 스마트스토어 셀러들을 위한 '자사몰 자동 생성' 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다.

해당 서비스는 자사몰 확장을 고민하는 스마트스토어 셀러들이 시간과 비용 부담 없이 빠르게 자사몰을 구축할 수 있도록 고안됐다.

운영 중인 스마트스토어 링크와 판매자 정보만 입력하면, 가격·옵션·이미지·상세페이지 등 기존 데이터를 그대로 불러와 약 3분 만에 신규 자사몰이 자동 생성된다. 상품 리뷰들도 엑셀 파일로 다운받아 그대로 올리면 유실 없이 간편하게 이전할 수 있다. 모든 과정은 무료로 제공된다.

이렇게 생성된 자사몰은 이후에도 자유로운 수정이 가능하다. 아임웹의 '디자인 모드'를 활용하면, 레이아웃과 색상, 폰트, 이미지 배치까지 원하는 대로 쉽게 변경할 수 있다. 또한 고객 행동 데이터를 바탕으로 한 CRM 마케팅, 다양한 외부 서비스를 연동할 수 있는 앱스토어 등 아임웹이 자체 제공하는 기능을 통해 자사몰 운영의 효율성과 확장성을 모두 확보할 수 있다.

아임웹은 이번 서비스 출시를 기념해, 스마트스토어를 통해 자사몰을 생성한 셀러들을 대상으로 PG(결제대행) 가입비 22만원 전액 면제, 연회비 평생 무료 혜택을 제공한다.





이수모 아임웹 대표는 "앞으로도 브랜드가 보다 쉽게 시작하고, 지속해서 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

