그림 속 '선'의 예술과 깊이를 탐하다…남춘모 'From the lines' 展

리안갤러리 서울, 남춘모 개인전

작가 작품 세계 전체적 조망

회화, 조형 등 16점 선봬

리안갤러리 서울은 오는 10월15일까지 남춘모 작가 개인전 'From the lines'를 개최한다. 선, 리듬, 물성과 공간을 주축으로 작업 세계를 확장해 온 작가의 시적 회화와 조형 작업 16점을 선보인다.

Nam Tchun-Mo, Void 2803, 2024, Acrylic on canvas, 115 x 100 cm남창모 'Void 2803'(2024). 리안갤러리

AD

전시는 대표 조형 회화인 'Beam', 여백의 미가 두드러진 'Vold', 작년에 첫선을 보인 'From the Earth'와 신작 'From the Lines'를 통해 작가의 작품 궤적을 한 호흡에 감상하도록 구성했다.

지하 1층은 리안갤러리 서울의 높은 층고를 살린 대형 회화와 조형 작품 위주로 구성했다. 작품과 관람자의 동선이 맞물리면서 빛과 그림자가 변주되는 현장감이 인상적이다. 작가가 '선'을 매개로 감각의 가능성을 확장해 온 과정을 집약적으로 감상할 수 있다.

남춘모의 작업은 유년 시절 경북 영양에서 경험한 산비탈과 밭고랑 등의 잔상과 감각적 기억을 토대로 한다. 풍경의 재현을 넘어, 감각의 지층을 조형 언어로 재구성했다. 작가에게 밭고랑은 대지 위의 흔적이자 회화의 원형적 감각으로 존재한다. 이는 그가 평생 탐구해 온 '선'의 근원과 맞닿아 있으며, 선이 화면 속에서 구조와 리듬, 깊이와 여백을 형성하는 원천으로 작용한다.

남춘모 작가 개인전 'From the lines'가 열리는 리안갤러리 서울 내부 전경. 리안갤러리

이번 전시의 제목이자 남춘모가 새롭게 선보이는 신작 'From the Lines'는 작가의 조형 언어가 '선'에서 출발함을 선명히 드러낸다. 반복과 중첩, 흐름과 멈춤이 공존하는 화면은 관람자의 움직임에 따라 색과 그림자의 표정을 바꾼다. 기존의 구조적 유닛 방식에서 한 걸음 나아가, 한지를 직접 콜라주 해 평면 회화의 밀도와 물질감을 섬세하게 끌어올린 것이 특징이다. 한지의 결과 단차가 만든 빛의 리듬은 전통 건축의 채광을 닮았으며, '한지 콜라주'로 이어지는 재료 진화 속에서 작가는 구조의 본질을 지키면서도 새로운 감각적 가능성을 탐구한다.





AD

리안갤러리 관계자는 "이번 전시는 감각의 결을 따라 조형의 본질에 천천히 다가가는 시간을 제안한다. 선의 구축과 해체, 반복과 리듬, 평면과 입체를 넘나드는 화면은 감각과 공간이 교차하는 또 하나의 세계를 열어 보이며, 관람자에게 회화의 밀도 깊숙한 곳으로 침잠하는 시간을 건넨다"며 "2025 FRIEZE & Kiaf SEOUL 기간과 맞물려 한국 회화의 조형적 깊이와 감각적 실천을 가까이에서 확인할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>